Протягом кількох років співробітники компанії Tesla дивилися та обмінювалися відео одне з одним, зняті камерами, встановленими у проданих електрокарах.

Про це йдеться в матеріалі The Guardian.

Наголошено, що співробітники компанії переглядали відео клієнтів з 2019 до 2022 рік.

Деякі відео навіть є компрометуючими. Зокрема, за словами одного з працівників, він бачив відео, на якому власник машини підходив до неї “взагалі без одягу”.

Крім того, зазначається, що колеги обмінювалися відео із записами аварій. Наприклад, на одному з них водій збив дитину на велосипеді. Деякі відео були записані, коли машини стояли вимкненими на парковці. У такий спосіб співробітники Tesla могли бачити, що знаходиться в гаражі водія.

Як повідомляється, у політиці безпеки Tesla зазначено, що “записи камер анонімні і ніяк не можуть бути співвіднесені з особистістю власника”. Попри це, програма демонструє, де було зроблено запис, що, своєю черго, дає можливість встановити особу власника того чи іншого автомобіля.