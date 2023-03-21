У Міністерстві культури та інформаційної політики України оголосили про початок програми стажувань для фахівців музейної сфери та незалежних кураторів у Франції.

Про це інформує пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики України.

Програма передбачатиме візити до ключових музейних інституцій Франції та безпосередню роботу з колегами в музеях за окремими напрямками. Перший візит заплановано на червень 2023 року. Тривалість – 10 днів.

Зазначається, що головна мета програми – поглиблення, розширення знань та обмін професійним досвідом, встановлення горизонтальних зв’язків між інституціями та промоція української культури.

У відомстві пояснили, що відбір кандидатів буде здійснено спільно Міністерством культури та інформаційної політики, Українським інститутом та Французьким інститутом в Україні на основі поданих заявок.

Зауважимо, що Міністерство культури Люксембургу вирішило виділити 1,3 мільйона гривень на підтримку українських митців.

Міністерка культури Люксембургу Сем Тансон розповіла, що після низки зустрічей у Брюсселі з Олександром Ткаченком Люксембург відкрив співпрацю з Українським культурним фондом, яка передбачає підтримку та заохочення митців і творчих професіоналів в Україні.

За її словами, ця діяльність є важливою для підтримки української ідентичності та культури, а також свободи художнього вираження як фундаментальної європейської цінності.

“У наданні такої підтримки Український культурний фонд рекомендував себе як ефективна та прозора інституція. Під час засідання робочої групи ми досягли домовленості щодо механізму розподілу та надання фінансування, і ми сподіваємося на наступну співпрацю, – сказала Сем Тансон.