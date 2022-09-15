Працівниця моргу у Селидовому (Донецька область, Покровський район) викрала банківські карти двох загиблих українських військовослужбовців. Кошти з них жінка витратила на власні потреби, після чого викинула ці банківські карти.

Про це повідомили у пресслужбі Нацполіції Донецької області.

За даними правоохоронців, до поліції Селидового надійшло повідомлення від жительки Чернівецької області про крадіжку коштів з карти її загиблого чоловіка, який був військовослужбовцем.

Про смерть чоловіка вона дізналась 5 вересня вранці. Згодом цього ж дня їй надійшло смс-повідомлення про розрахунки з його банківської карти. Таким чином дружина загиблого зрозуміла, що його коштами заволоділа третя особа.

У ході оперативних заходів співробітники поліції встановили особу, причетну до злочину. Викрадачкою виявилася 41-річна працівниця одного з моргів Покровського району.

Як з’ясувалось, коли жінка оглядала тіло військового, вона знайшла його банківську карту і вирішила нею скористатись. Витративши з карти 5000 гривень на власні покупки, жінка викинула карту у смітник.

Правоохоронцям вдалось з’ясувати, що зловмисниця причетна до ще одного такого ж правопорушення. Таким же чином, під час огляду талі загиблого захисника України, жінка знайшла його банківську карту, з якої згодом витратила 4000 гривень.

“Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України (крадіжка, вчинена в умовах воєнного або надзвичайного стану). Досудове розслідування проводиться під процесуальним керівництвом Селидівського відділу Покровської окружної прокуратури.Тривають слідчі дії, готується оголошення підозри фігурантці”, – мовиться у повідомленні поліції.

За скоєний злочин передбачено покарання у вигляді позбавлення волі терміном від 5-ти до 8-ми років.