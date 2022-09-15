Про це повідомили у пресслужбі Нацполіції Донецької області.
За даними правоохоронців, до поліції Селидового надійшло повідомлення від жительки Чернівецької області про крадіжку коштів з карти її загиблого чоловіка, який був військовослужбовцем.
Про смерть чоловіка вона дізналась 5 вересня вранці. Згодом цього ж дня їй надійшло смс-повідомлення про розрахунки з його банківської карти. Таким чином дружина загиблого зрозуміла, що його коштами заволоділа третя особа.
У ході оперативних заходів співробітники поліції встановили особу, причетну до злочину. Викрадачкою виявилася 41-річна працівниця одного з моргів Покровського району.
Як з’ясувалось, коли жінка оглядала тіло військового, вона знайшла його банківську карту і вирішила нею скористатись. Витративши з карти 5000 гривень на власні покупки, жінка викинула карту у смітник.
Правоохоронцям вдалось з’ясувати, що зловмисниця причетна до ще одного такого ж правопорушення. Таким же чином, під час огляду талі загиблого захисника України, жінка знайшла його банківську карту, з якої згодом витратила 4000 гривень.
“Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України (крадіжка, вчинена в умовах воєнного або надзвичайного стану). Досудове розслідування проводиться під процесуальним керівництвом Селидівського відділу Покровської окружної прокуратури.Тривають слідчі дії, готується оголошення підозри фігурантці”, – мовиться у повідомленні поліції.
За скоєний злочин передбачено покарання у вигляді позбавлення волі терміном від 5-ти до 8-ми років.
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