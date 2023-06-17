«Права Молодь» організувала інформаційну акцію проти Comfy через те, що компанія підтримує ЛГБТ-спільноту

Мережа магазинів Comfy висловила підтримку ЛГБТ-спільноті. Це викликало обурення організації "Права Молодь", тому вони створили інформаційну акцію #BoycottComfy.

“COMFY підтримує різноманітність та поважає свободу кожного. Ми впевнені, що всі мають право на прийняття власної природи. А толерантність і інклюзивність ми вважаємо важливими цінностями сьогодення”, – йдеться у повідомлені компанії.

Вони також змінили свій логотип в знак підтримки ЛГБТ-спільноті.

Молодіжна громадська організація “Права Молодь”, що належить до національно-визвольного руху “Правий сектор”, висловили свої обурення і назвали це “пропагандою ЛГБТ”.

“Права Молодь” запустили акцію #BoycottComfy. Вони зробили відповідні листівки і роздавали їх відвідувачам Comfy. Власник магазину намагався вигнати їх та викликав поліцію.

У “Правому секторі” написали , що “для “Правої Молоді” та всього руху ПС українська сім’я та шлюб – сакральні традиції. Тому молоді націоналісти зреагували на шкідницьку витівку Comfy”.