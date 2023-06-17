“COMFY підтримує різноманітність та поважає свободу кожного. Ми впевнені, що всі мають право на прийняття власної природи. А толерантність і інклюзивність ми вважаємо важливими цінностями сьогодення”, – йдеться у повідомлені компанії.
Вони також змінили свій логотип в знак підтримки ЛГБТ-спільноті.
Молодіжна громадська організація “Права Молодь”, що належить до національно-визвольного руху “Правий сектор”, висловили свої обурення і назвали це “пропагандою ЛГБТ”.
“Права Молодь” запустили акцію #BoycottComfy. Вони зробили відповідні листівки і роздавали їх відвідувачам Comfy. Власник магазину намагався вигнати їх та викликав поліцію.
У “Правому секторі” написали, що “для “Правої Молоді” та всього руху ПС українська сім’я та шлюб – сакральні традиції. Тому молоді націоналісти зреагували на шкідницьку витівку Comfy”.
«Права Молодь» організувала інформаційну акцію проти Comfy через те, що компанія підтримує ЛГБТ-спільноту // 3 фото
- 1 червня Європейський суд з прав людини визнав, що Україна порушує права одностатевих пар, називаючи це яскравим проявом дискримінації.
- Попри усталені стереотипи, представники ЛГБТ-спільноти разом з іншими громадянами віддано захищають нашу країну в лавах Збройних сил України.
- Президент Уганди Йовері Мусевені підписав одні з найсуворіших законів проти ЛГБТК-спільноти у світі, зігнорувавши при цьому міжнародний тиск.