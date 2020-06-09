Реалії життя в Україні такі, що багатьом громадянам країни доводиться шукати високооплачувані вакансії за кордоном. Якщо ще 10 років тому в пріоритеті у бажаючих заробити була Росія, то сьогодні більш привабливими для працевлаштування вважаються країни Євросоюзу. Але як влаштуватися на легальну роботу і не попастися на гачок шахраїв – питання, актуальне для шукачів заробітку за кордоном.

Як знайти робоче місце

Пошук роботи за кордоном варто почати з інтернет-ресурсів. Спеціалізовані сайти виставляють оголошення від компаній-посередників. Щоб зрозуміти, наскільки їм можна довіряти, а також убезпечити себе від неприємних несподіванок, ретельно проаналізуйте подану нижче інформацію:

Подивіться, як довго існує компанія, яка пропонує роботу за кордоном . Варто звернути увагу на ті фірми, які займаються працевлаштуванням вже кілька років. Чи вказані міські та мобільні телефони різних операторів, адреса компанії. Чи є у посередника сайт, чи розміщена там ліцензія.

Віддайте перевагу тій компанії, яка максимально детально описує всі нюанси роботи. Серйозні посередники надають список вимог, обов’язків, умов оплати.

Визначившись з вакансією, потрібно заповнити анкету. Детальна, з добре продуманими питаннями, вона допомагає успішно пройти перший етап і потрапити на співбесіду з роботодавцем.

Туманний опис вакансії, пропозиція обговорити деталі під час співбесіди має насторожити. Справжні роботодавці точно знають, співробітників з яким рівнем кваліфікації шукають і можуть сказати, яку роботу і на яких умовах пропонують.

Важливі деталі

Визначившись з бажаним місцем, поцікавтеся, яку підтримку при оформленні надає посередник. Солідні фірми допомагають з підготовкою паперів для подачі у візовий центр або посольство, перекладом диплома та інших документів на мову країни, де ви плануєте працювати.

Поцікавтеся умовами розрахунку за надані послуги посередника. Деякі фірми обіцяють знайти роботу за кордоном тільки після отримання грошей. Серйозні компанії чинять інакше – беруть оплату за послуги після співбесіди з роботодавцем і оформлення необхідних документів.

У пошуках достойного місця з хорошою оплатою дійте рішуче. Детально з’ясуйте всі перспективи, можливості, що надаються компанією-посередником.