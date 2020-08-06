Умови в'їзду до Хорватії під час карантину через пандемію коронавірусу.

Як повідомляється на сайті МЗС, наразі в’їзд до Хорватії для громадян України дозволений.

В’їзд дозволено:

працівникам медичних закладів, медичним дослідникам та співробітникам, спеціалістам з догляду за особами похилого віку та особам, яким необхідна термінова медична допомога;

прикордонникам;

перевізникам товарів та іншим представникам транспортних служб з урахуванням необхідності;

дипломатам, співробітникам поліції під час виконання своїх обов’язків, службам та командам цивільного захисту, представникам міжнародних організацій та міжнародних військових контингентів для виконання своїх функцій;

особам, які прямують транзитом;

особам, які їдуть з туристичною метою або з інших робочих питань, або які мають інший економічний інтерес;

особам, які їдуть з метою навчання, або мають інші невідкладні особисті обставини.

Транзит через Хорватію

Транзитний проїзд територією Хорватії дозволено за наявності підтвердження, що наступна країна дозволить громадянам в’їзд, та за умови, що проїзд Хорватією є найшвидшим маршрутом. Час транзиту має бути в межах 12-х годин.

Особливості перебування у Хорватії під час карантину

З 10 липня громадяни України, які мають підставу на в’їзд до Республіки Хорватія з особистих невідкладних причин (наприклад, мають приватну власність в Хорватії) мають пройти обов’язкову 14-денну самоізоляцію.

Самоізоляція може бути скорочена до 7 днів, якщо особа за власні кошти за перші сім днів після прибуття в Хорватію здасть тест на COVID-19 та отримає негативний результат.

Особи, що в’їжджають у країну з туристичною метою / діловою метою / заради навчання можуть в’їхати без обов’язкової 14-денної самоізоляції за умови пред’явлення негативного результату ПЛР-тесту на COVID-19. Тест має бути зроблений не пізніше ніж за 48 годин до в’їзду (рахуючи від часу взяття забору до прибуття на прикордонний перехід).

За відсутності ПЛР-тесту або якщо він був зроблений більш ніж за 48 годин до прибуття на прикордонний перехід, 14-денна самоізоляція є обов’язковою.

За наявності підстави на в’їзд в країну, для перетину кордону необхідно заповнити відповідну форму

Нагадаємо, 1 серпня Хорватія продовжила обмеження на в’їзд українців до 15 серпня.