Уряд знову змінив правила в'їзду до України з-за кордону, залишивши, зокрема, один критерій для визначення іноземної держави як "країни зі значним поширенням COVID-19".

#Букви зібрали усю інформацію для подорожуючих.

Правила в’їзду для іноземців

Відповідно до правил уповноважені службові особи Держприкордонслужби відмовлятимуть у пропуску в Україну іноземцям та особам без громадянства без наявного поліса страхування, що покриває витрати на лікування COVID-19.

Така вимога не стосується окремих категорій іноземців, які чітко визначені Постановою.

Рішенням уряду визначено категорію осіб, які обов’язково підлягають самоізоляції — це особи, які перетинають державний кордон та прибувають з держави або є громадянами держав зі значним поширенням COVID-19 (виключення становлять окремі категорії громадян). Такі подорожуючі зобов’язані встановити та активувати мобільний додаток “Дій вдома”, а у разі неможливості його застосування — вибути на обсервацію.

Так, самоізоляція чи обсервація особи у зв’язку з перетином державного кордону припиняється у разі отримання нею негативного результату ПЛР-тесту на COVID-19, який проведено після перетинання державного кордону або не пізніше ніж за 48 годин до перетинання.

Правило припинення самоізоляції особи не стосується порядку перетинання державного кордону. Тобто, під час перетинання кордону встановлення та активація мобільного додатку “Дій вдома” є обов’язковим, а скористатися результатами ПЛР-тесту, зробленого, у тому числі не пізніше ніж за 48 годин до моменту перетинання кордону, з метою припинення самоізоляції, можна вже після перетину кордону.

Чи потрібна самоізоляція при в’їзді в Україну

Від обов’язкової самоізоляції звільнені особи, що мають негативний результат тесту на COVID-19, який зроблено не більше, ніж за 48 годин до перетину кордону. Також обсервація не потрібна особам, які перевозять гемопоетичні стовбурові клітини для трансплантації.

Також виняток щодо самоізоляції при перетині кордону становлять:

діти до 12 років;

громадяни держав зі значним поширенням COVID-19 та не перебували на території таких держав протягом останніх 14 днів або прямують територією України транзитом і мають документи, що підтверджують виїзд за кордон протягом двох діб;

дипломати та консули, а також працівники представництв офіційних міжнародних місій, організацій, акредитованих в Україні, та членів їх сімей;

водії та члени екіпажу транспортних засобів, які здійснюють регулярні перевезення, члени екіпажів повітряних і морських, річкових суден, члени поїзних і локомотивних бригад;

інструктори збройних сил держав – членів НАТО та держав – учасниць програми НАТО «Партнерство заради миру», які беруть участь у заходах з підготовки підрозділів Збройних Сил;

діячі культури за запрошенням закладу культури разом з однією особою, що супроводжує кожного з них.

Кому потрібен страховий поліс

Іноземці при в’їзді повинні мати поліс медичного страхування.

Поліс має видавати компанія, яка зареєстрована в Україні, або іноземна страхова компанія, яка має представництво на території України чи договірні відносини зі страховою компанією – партнером на території України (асистанс). Поліс має покривати витрати, пов’язані з лікуванням Covid-19, обсервацією та діяти весь термін перебування в Україні.

Така вимога щодо полісу не стосується іноземців, осіб без громадянства, які постійно проживають на території України, осіб, яких визнано біженцями, або громадян, які потребують додаткового захисту.

Також це не стосується працівників дипломатичних представництв та консульських установ іноземних держав, представництв офіційних міжнародних місій, організацій, акредитованих в Україні, та членів їх сімей, і військовослужбовців збройних сил держав-членів НАТО.

Чи потрібно складати тест при в’їзді в Україну

Усі прибулі до України з “червоної зони” зобов’язані або піти на 14 днів на ізоляцію, або впродовж доби здати ПЛР-тест, або приїхати на територію України вже з готовими результатами тестування, зробленого не пізніше як за 48 годин до моменту перетину кордону.

До “червоного списку” входять країни, де кількість нових випадків на 100 тисяч населення за останні 14 днів перевищує аналогічний показник в Україні. Або ж якщо приріст числа інфікованих у них за останні 14 днів перевищує аналогічний за минулі 14 днів на 30%. Серед них: США, Ізраїль, Чорногорія, Сінгапур, Іспанія, Албанія, Болгарія, ОАЕ, Румунія, Молдова, Польща, Німеччина, Грузія, Естонія, Франція, Греція та інші.

Громадяни, які приїздять із країни “зеленої зони”, повинні мати поліс медичного страхування і без самоізоляції та без проведення тестів можуть перебувати на територію України.

Правила в’їзду для громадян України

У зв’язку з пандемією коронавірусу COVID-19 у світі та зростанням кількості нових випадків захворювання МЗС України рекомендує українським громадянам утриматися від поїздок за межі України без нагальної необхідності.

При поверненні до України ознайомтеся з:

Що робити, коли повертаєшся із країн “червоного списку”

До “червоного списку” входять країни, де кількість нових випадків на 100 тисяч населення за останні 14 днів перевищує аналогічний показник в Україні. Або ж якщо приріст числа інфікованих у них за останні 14 днів перевищує аналогічний за минулі 14 днів на 30%. Серед них: США, Ізраїль, Чорногорія, Сінгапур, Іспанія, Албанія, Болгарія, ОАЕ, Румунія, Молдова, Польща, Німеччина, Грузія, Естонія, Франція, Греція та інші.

Усі, хто прибув до України з “червоної зони”, зобов’язані або піти на 14 днів на ізоляцію, або впродовж доби здати ПЛР-тест, або приїхати на територію України вже з готовими результатами тестування, зробленого не пізніше як за 48 годин до моменту перетину кордону.

Що робити, коли повертаєшся із країн “зеленого списку”

Громадяни, які приїздять із країни “зеленої зони”, повинні мати поліс медичного страхування і без самоізоляції та без проведення тестів можуть перебувати на територію України.

Наразі до “зеленої” зони входять Швеція, Чехія, Португалія, Хорватія, Австрія, Туреччина, Канада, Словенія, Італія, Єгипет, Грузія, Угорщина, Туніс, та інші.

Які країни відкрили кордони для українців

Кордони для українців відкрили, Болгарія, Словенія, Мальдіви, ОАЕ, Ірландія, Еквадор, Ямайка, Камбоджа, Коморські острови, Пакистан, Пуерто-Рико, Туреччина, Сербія, Албанія, Чорногорія, Хорватія, Білорусь, Велика Британія, США, Єгипет, Мексика, Туніс, Багамські острови.

Водночас Україна не потрапила до переліку “безпечних” для в’їзду на території Європейського союзу.

Але наразі в’їзд до ЄС загалом залишається закритим для громадян України, крім окремих категорій українців:

тих, хто подорожує з метою навчання;

громадян, які подорожують через територію ЄС транзитом;

моряків, що прямують на корабель;

медиків й дослідників;

сезонних працівників;

висококваліфікованих працівників третіх країн, якщо їхня зайнятість необхідна з економічного погляду і робота не може бути відкладена або виконана за кордоном.

Водночас Міністерство закордонних справ України рекомендує перед поїздкою вивчити правила перетину кордону тієї чи іншої країни. Це можна зробити на інтерактивній карті українського міністерства. Кликнувши на конкретну країну, система покаже список вимог для перетину кордону. Також актуальну інформацію можна відшукати на сайтах МЗС інших країн.