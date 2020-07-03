Умови в'їзду в Ірландію для туризму під час карантину через пандемію коронавірусу.

Про це повідомляється на сайті Міністерства закордонних справ України.

Зараз в’їзд до Ірландії для громадян України дозволено. Режим в’їзду для громадян України залишається незмінним — на підставі ірландської візи.

Громадяни України, які подорожують в Ірландії з метою туризму, мають право на в’їзд з британською візою. В такому випадку першою країною в’їзду повинна бути Велика Британія.

Раніше повідомлялося, що ірландські органи охорони здоров’я наразі вимагають, щоб будь-хто, хто прибуває до Ірландії, за винятком громадян з Північної Ірландії, самоізолювався на 14 днів після прибуття. При цьому все прибувають повинні заповнити форму, в якій вказується місце проходження самоізоляції. Виняток — перевізники, пілоти і морської персонал.

Дістатися до Ірландії можна виключно з пересадками, наприклад, в Польщі, Австрії або Великої Британії.

Станом на 3 липня в Ірландії 25,5 тисячі підтверджених випадків COVID-19. 1,7 тисячі людей загинули.