Про це повідомляється на сайті Міністерства закордонних справ України.
Зараз в’їзд до Ірландії для громадян України дозволено. Режим в’їзду для громадян України залишається незмінним — на підставі ірландської візи.
Громадяни України, які подорожують в Ірландії з метою туризму, мають право на в’їзд з британською візою. В такому випадку першою країною в’їзду повинна бути Велика Британія.
Раніше повідомлялося, що ірландські органи охорони здоров’я наразі вимагають, щоб будь-хто, хто прибуває до Ірландії, за винятком громадян з Північної Ірландії, самоізолювався на 14 днів після прибуття. При цьому все прибувають повинні заповнити форму, в якій вказується місце проходження самоізоляції. Виняток — перевізники, пілоти і морської персонал.
Дістатися до Ірландії можна виключно з пересадками, наприклад, в Польщі, Австрії або Великої Британії.
Станом на 3 липня в Ірландії 25,5 тисячі підтверджених випадків COVID-19. 1,7 тисячі людей загинули.
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