Умови в'їзду до Мексики під час карантину через пандемію коронавірусу.

Про це повідомляє Міністерство закордонних справ України.

Громадянам України дозволено в’їзд до Мексики без обмежень .

Дана інформація актуальна станом на 14 червня 2020 року.

Раніше #Букви розповідали, як безпечно відпочивати на морі під час епідемії коронавірусу.