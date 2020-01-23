Глава фракції "Слуги народу" Давид Арахамія вважає можливим, що ще два або три міністри можуть написати заяви на звільнення.

Таку думку він висловив в інтерв’ю виданню “Українська правда”.

Арахамія нагадав, що вже написала заяву міністр розвитку громад і територій Альона Бабак.

“Уже Бабак написала заяву за власним бажанням. Думаю, 2-3 міністри можуть (подати у відставку, – ред.). Але про це зарано говорити. Наразі Бабак виявила таке бажання, і ми проголосуємо за Дениса Шмигаля. Що стосується інших… Дивіться, це ж не політичний Уряд, а технократичний”, – зазначив нардеп.

При цьому Арахамія уникнув відповіді на запитання, чи можлива відставка глави МВС Арсена Авакова.

“Це до президента. Це його рішення. І ми будемо підтримувати його рішення”, – заявив він.

На думку нардепа, Уряд Олексія Гончарука “не треба чіпати”, якщо не буде “реальних “зальотів”.

Відповідаючи на запитання, чи довго “протягне” нинішній Кабінет Міністрів, Арахамія заявив: “Це залежить від того, чи буде країна економічно зростати. Якщо буде, точно протягнуть. Якщо люди будуть бідніти, то коли людина почуває себе погано, вона починає шукати винних”.

Раніше #Букви повідомляли, що найближчим часом своїх посад можуть позбутися чотири члени Уряду. Мова, зокрема, йде про міністра економіки Тимофія Милованова, міністра соцполітики Юлію Соколовську і міністра культури Володимира Бородянського.