Таку думку він висловив в інтерв’ю виданню “Українська правда”.
Арахамія нагадав, що вже написала заяву міністр розвитку громад і територій Альона Бабак.
“Уже Бабак написала заяву за власним бажанням. Думаю, 2-3 міністри можуть (подати у відставку, – ред.). Але про це зарано говорити. Наразі Бабак виявила таке бажання, і ми проголосуємо за Дениса Шмигаля. Що стосується інших… Дивіться, це ж не політичний Уряд, а технократичний”, – зазначив нардеп.
При цьому Арахамія уникнув відповіді на запитання, чи можлива відставка глави МВС Арсена Авакова.
“Це до президента. Це його рішення. І ми будемо підтримувати його рішення”, – заявив він.
На думку нардепа, Уряд Олексія Гончарука “не треба чіпати”, якщо не буде “реальних “зальотів”.
Відповідаючи на запитання, чи довго “протягне” нинішній Кабінет Міністрів, Арахамія заявив: “Це залежить від того, чи буде країна економічно зростати. Якщо буде, точно протягнуть. Якщо люди будуть бідніти, то коли людина почуває себе погано, вона починає шукати винних”.
Раніше #Букви повідомляли, що найближчим часом своїх посад можуть позбутися чотири члени Уряду. Мова, зокрема, йде про міністра економіки Тимофія Милованова, міністра соцполітики Юлію Соколовську і міністра культури Володимира Бородянського.
- 17 січня парламентський комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування рекомендував задовольнити заяву про звільнення міністра розвитку громад і територій Альони Бабак.
- Комітет також рекомендував Верховній Раді призначити Дениса Шмигаля на посаду віце-прем’єр-міністра – міністра розвитку громад і територій (замість Бабак). За це рішення проголосували 22 члени профільного комітету.