Про це в сьогоднішньому відеозверненні повідомив Президент України Володимир Зеленський.
Зеленський проінформував, що уряд підготував новий пакет змін до державного бюджету, які пов’язані з необхідністю виділення коштів для боротьби з коронавірусом.
У разі, якщо ініціативи уряду будуть підтримані, на боротьбу з COVID-19 буде виділено 66 млрд гривень.
“Хочу відзначити важливі ініціативи українського уряду щодо змін до державного бюджету. Фонд боротьби з коронавірусом становитиме 66 млрд гривень”, — сказав Зеленський.
За словами Глави держави, зазначену суму планується витратити на:
- “відчутне збільшення” виплат лікарям, які протидіють коронавірусу;
- придбання необхідного медобладнання та засобів індивідуального захисту;
- виплати громадянам, які через карантин втратили роботу;
- грошову допомогу сім’ям лікарів, які загинули від COVID-19.
Як повідомлялося раніше, глава Верховної Ради Дмитро Разумков підписав розпорядження про скликання позачергової сесії парламенту в понеділок, 13 квітня. Серед питань порядку денного — зміни до держбюджету.
Народний депутат від фракції “Голоси” Юлія Клименко напередодні розповіла, як перерозподіляються бюджетні гроші на силові структури.
- Нагадаємо, 30 березня на позачерговому засіданні Верховна Рада не змогла прийняти за основу законопроєкт №3279 Кабміну про внесення змін до закону “Про державний бюджет на 2020 рік”.
- Тоді Міністерство фінансів пропонувало скоротити майже на половину фінансування культури і кіно. Також було передбачено скорочення витрат на спорт.
- Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що парламент не підтримав зміни до держбюджету у зв’язку з тим, що депутати не встигли ознайомитися з законопроектом.