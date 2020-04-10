Кабінет Міністрів підготував новий пакет змін до держбюджету. На боротьбу з коронавірусом пропонується виділити 66 млрд гривень.

Про це в сьогоднішньому відеозверненні повідомив Президент України Володимир Зеленський.

Зеленський проінформував, що уряд підготував новий пакет змін до державного бюджету, які пов’язані з необхідністю виділення коштів для боротьби з коронавірусом.

У разі, якщо ініціативи уряду будуть підтримані, на боротьбу з COVID-19 буде виділено 66 млрд гривень.

“Хочу відзначити важливі ініціативи українського уряду щодо змін до державного бюджету. Фонд боротьби з коронавірусом становитиме 66 млрд гривень”, — сказав Зеленський.

За словами Глави держави, зазначену суму планується витратити на:

“відчутне збільшення” виплат лікарям, які протидіють коронавірусу;

придбання необхідного медобладнання та засобів індивідуального захисту;

виплати громадянам, які через карантин втратили роботу;

грошову допомогу сім’ям лікарів, які загинули від COVID-19.

Як повідомлялося раніше, глава Верховної Ради Дмитро Разумков підписав розпорядження про скликання позачергової сесії парламенту в понеділок, 13 квітня. Серед питань порядку денного — зміни до держбюджету.

Народний депутат від фракції “Голоси” Юлія Клименко напередодні розповіла, як перерозподіляються бюджетні гроші на силові структури.