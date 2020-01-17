Про це повідомляє прес-служба партії.

“Сьогодні з урядом трапився ганебний випадок. За 28 років незалежності України – це був перший випадок, коли уряд в повному складі як колективний орган не з’явився до парламенту на годину запитань до уряду. Вибачте, в Регламенті Верховної Ради України записано – звіт, година запитань до уряду, а не до міністра. Так само є абсолютною ганьбою, коли прем’єр-міністр України дякує за те, що у нас працює уряд президенту, а не народу України, який обрав цей парламент, а значить і дав делегування уряду, коли прем’єр-міністр говорить, що сонце сходить тому, що на Банковій включається зелене світло”, – говорить Геращенко.

В той же час вона також заявила, що їй шкода, що “73% проголосували за ту команду, яка навіть не знаходить слів подяки народу, який делегував їй це право представляти кращий в світі український народ”.

“Коли народу обіцяли займатися їх питаннями, коли триває війна і діє ООС, уряд жбурляє якісь заяви і шантажує”, – додала вона.

