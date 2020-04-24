Голова уряду опублікував план в своєму офіційному Telegram-каналі.

За словами Шмигаля, план виходу з карантину складається з 5 етапів.



“Стартова точка реалізації цього плану може настати 11 травня за умови сприятливої епідемічної ситуації”, – написав Прем’єр.

1 етап (імовірно з 14 травня, якщо відсоток хворих збільшується не більше ніж на 5% 10 днів поспіль)

Відкриття парків, скверів, зон відпочинку, лісопаркових і прибережних зон. Також відкриється частина об’єктів індустрії краси. Будуть дозволені тренування в командних видах спорту, торгівля непродовольчими товарами оптом і в роздріб. Відновиться робота кав’ярень на винос. Знову відкриються автомийки, веломагазини, а також нотаріуси і адвокати.

2 етап (якщо відсоток хворих зменшується 10 днів поспіль)

Відновиться робота випускних класів шкіл та підготовка до ЗНО. Відкриються кінотеатри під відкритим небом, готелі і спортивні зали. Будуть дозволені спортивні змагання без глядачів, в яких приймають участь не більше 50 людей.

3 етап (кількість людей, які вилікувались, вдвічі перевищує кількість хворих 10 днів поспіль, лікарні перевантажені менше ніж на 10%)

Відкриються спортивні та дитячі майданчики. Запрацює міжміське сполучення в межах областей. Відкриються торгово-розважальні центри без розважальних зон. Відновиться робота кінотеатрів і театрів, а також закладів громадського харчування.

4 етап (якщо кількість хворих менше 5 випадків на кожну область 10 днів поспіль)

Відкриється весь громадський транспорт, заклади освіти і культури. Відновиться надання планової та стоматологічної медичної допомоги.

5 етап (припинення внутрішньої передачі вірусу в Україні)

Скасування всіх обмежень, крім тих, які були встановлені місцевою владою в окремих територіальних одиницях.