Відповідний ролик опублікував в Facebook прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Міністри уряду Шмигаля звернулися до українців із закликом “зберегти традиції, захистити найцінніше” та залишатися вдома на Великдень з цією метою.

У відеозверненні міністри розповіли, з чим у них асоціюється пасхальне свято. Також чиновники поділилися планами на цей день. Деякі з них планують, наприклад, провести час з сім’єю за святковим столом, інші — зателефонувати близьким.