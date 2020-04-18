Відповідний ролик опублікував в Facebook прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
Міністри уряду Шмигаля звернулися до українців із закликом “зберегти традиції, захистити найцінніше” та залишатися вдома на Великдень з цією метою.
У відеозверненні міністри розповіли, з чим у них асоціюється пасхальне свято. Також чиновники поділилися планами на цей день. Деякі з них планують, наприклад, провести час з сім’єю за святковим столом, інші — зателефонувати близьким.
#ЗалишайтесьВдома: Звернення міністрів України
Збережіть традиції. Захистіть найцінніше. Залишайтесь вдома.#StayAtHome #ЗалишайтесьВдома #КабінетМіністрів
Gepostet von Денис Шмигаль am Freitag, 17. April 2020
- Раніше в МВС розповіли, як віруючих пускатимуть до храмів на Великдень, а також повідомили, що поліція буде штрафувати за відвідування богослужінь в цей день.
- У зв’язку з введенням карантином через спалах нового типу коронавірусу COVID-19 ПЦУ закликає віруючих залишитися на Великдень вдома і долучитися до богослужінь онлайн.
- #Букви розповідали, де та коли можна подивитися трансляції великодніх богослужінь.