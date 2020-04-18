Відповідний ролик опублікував в Facebook прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Міністри  уряду Шмигаля  звернулися до українців із закликом “зберегти традиції, захистити найцінніше” та залишатися вдома на Великдень з цією метою.

У відеозверненні міністри розповіли, з чим у них асоціюється пасхальне свято. Також чиновники поділилися планами на цей день. Деякі з них планують, наприклад, провести час з сім’єю за святковим столом, інші — зателефонувати близьким.

#ЗалишайтесьВдома: Звернення міністрів України

Збережіть традиції. Захистіть найцінніше. Залишайтесь вдома.#StayAtHome #ЗалишайтесьВдома #КабінетМіністрів

Gepostet von Денис Шмигаль am Freitag, 17. April 2020