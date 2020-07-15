Кабінет міністрів України вніс зміни до постанови від 30 грудня 2015 року №1147 про заборону на ввезення на територію України залізничних вагонів з Російської Федерації.

Про це повідомили в пресслужбі Міністерства інфраструктури.

Як наголошується в повідомленні, постановою Кабміну 2015 роки вже введена заборона на ввезення в Україну залізничних вагонів з Росії.

“Проте у той же час з листопада минулого року юридичними особами-резидентами України було придбано 1165 вагонів, країною походження яких не була Російська Федерація. З них попереднім власником 608 вагонів були підприємства-резиденти Російської Федерації, а 15 вагонів були у власності підприємств-резидентів Російської Федерації з 2014 року”, – йдеться в повідомленні.

Відтепер до 31 грудня 2020 року забороняється ввезення на митну територію України вагонів, серед залізничних адміністрацій приписки яких з 20 лютого 2014 років немає або була ж/д адміністрація Росії.