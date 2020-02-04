Уряд розібрався з платіжками жительки Кіровоградської області, якій депутат від "Слуги народу" Євген Брагар порадив продати собаку, щоб оплатити комунальні послуги.

Про це повідомила заступник керівника Офісу президента Юлія Ковалів в ефірі “Свобода слова” на ICTV.

“Сьогодні ми отримали інформацію по платіжках, які платить це домогосподарство, ця сім’я за комунальні послуги і субсидії, які вона отримує. За інформацією, яку сьогодні надав уряд, ця сім’я вже з початку опалювального сезону отримала монетизовану субсидію в розмірі трохи більше ніж 3 тис . 500 гривень, що в середньому дозволило цій родині платити не більше ніж 300-350 грн на місяць за комунальні послуги”, – зазначила Ковалів.

Також Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук написав в своєму Telegram-каналі, чому українцям приходить по дві платіжки: за газ і за транспортування газу.

“Зараз оплату транспортування відокремили, щоб в разі необхідності була можливість вільно змінювати постачальника. А це – європейські правила ринку і боротьба з монополіями”, – заявив Прем’єр.

Також Гончарук підкреслив, що поділ платіжок не впливає на загальну вартість газу.

За його словами, плата за транспортування існувала завжди, просто входила в загальний тариф.

Крім того, Прем’єр розповів, що українці будуть платити за транспортування навіть коли не використовують газ, але суми тоді будуть мінімальними.

В той же час Олексій Гончарук сказав, що запропонує забезпечити одночасне надходження двох платіжок (за газ і за транспортування), щоб споживачі могли більш зручно їх оплачувати.

Нагадаємо, що раніше народний депутат України від партії “Слуга народа” Євген Брагарь в ефірі телеканалу “112 Україна” порадив пенсіонерці продати собаку, щоб розрахуватися за комунальні послуги.

“Прожити в цих умовах важко, але ми ще не знаємо, чи є у неї якесь інше майно … Якщо собака у дворі елітної породи, то вона може її продати в будь-який момент і спокійно оплатити”, – сказав депутат.

Ці слова нардепа викликали чималу критику в соцмережах і осуд з боку його ж фракції.

Сама пенсіонерка тоді заявила про своє розчарування політикою чинної влади.