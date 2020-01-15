Про це повідомляє російське агентство “Інтерфакс”.

“У цьому контексті очевидно, що ми як уряд повинні надати президенту нашої країни можливість приймати всі необхідні рішення для цього. У цих умовах, я вважаю, що було б правильно, щоб відповідно до статті 117 Конституції Російської Федерації уряд Російської Федерації в чинному складі подав у відставку”, – сказав Медведєв.

При цьому президент Росії Володимир Путін розповів, що на зустрічі з прем’єром особисто обговорив деякі питання.

“Питань дуже багато, і для успішної реалізації всього того, що ми планували раніше і того, що зараз було запропоновано суспільству, нам, звичайно, потрібно багато чого зробити, в тому числі організаційно вибудувати нашу роботу”, – підкреслив він.

Дмитро Медведєв подякував членам уряду. Відомо, що старий уряд виконуватиме свої обов’язки до призначення нового.

Як повідомляє російське видання The Bell, в уряді Медведєва ніхто не був заздалегідь повідомлений про відставку.

“Ніхто не знав про відставку. Нас зібрали й оголосили ось буквально тільки що”, – розповів виконуючий обов’язки федерального міністра.