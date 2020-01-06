Уряд України готовий у разі потреби надати допомогу з ліквідацією лісових пожеж в Австралії.

Про це повідомили в прес-службі МЗС.

“В Україні з глибоким сумом слідкують за розвитком ситуації, яка залишається критичною і призвела до значної кількості жертв, а також десятків зниклих безвісти людей внаслідок масштабних лісових пожеж в Австралії. … Уряд Австралії вживає всіх необхідних заходів для мінімізації наслідків пожеж. Зі свого боку, Уряд України готовий у разі потреби надати допомогу дружньому австралійському народу”, — йдеться в повідомленні.

Також в МЗС наголосили, що знаходяться на постійному контакті урядовими та місцевими органами влади, в тому числі для з’ясування наявності громадян України серед постраждалих.

Варто зазначити, що в Австралії вже пішли дощі, температура впала, але влада попереджає, що загроза пожеж все ще зберігається. У неділю, 5 січня, австралійська влада приступили до оцінки збитку від лісових пожеж.