Через з поширення COVID-19 уряд встановив режим надзвичайної ситуації в Києві, а також Дніпропетровській та Івано-Франківській областях.

Про це повідомив у своєму Telegram-каналі прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

У п’ятницю, 20 березня, під час позачергового засідання Кабінет Міністрів ухвалив рішення про введення режиму надзвичайної ситуації в Києві та Дніпропетровській та Івано-Франківській областях.

“Відповідні рішення раніше були ухвалені регіональними комісіями з питань ТЕБ і НС у зв’язку з фіксуванням випадків захворювання на коронавірусну інфекцію. Жодних нових обмежень наразі не передбачається. Режим надзвичайної ситуації покликаний мобілізувати зусилля для боротьби з поширенням COVID-19”, — запевнив прем’єр-міністр.

Шмигаль проінформував, що відповідним адміністраціям дано доручення забезпечити координацію заходів щодо запобігання розповсюдженню на території областей гострої респіраторної хвороби. Також вони зобов’язані щодня надавати Міністерству охорони здоров’я інформацію про перебіг хвороби у пацієнтів з COVID-19.

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Зазначимо, наразі в Києві відомо про 3 випадки COVID-19, Дніпропетровській області — про два. В Івано-Франківській області діагноз COVID-19 був посмертно діагностовано у пацієнтки однієї з лікарень.