Прем'єр-міністр Денис Шмигаль затвердив новий посилений план по боротьбі з розповсюдженням коронавірусу COVID-19 в Україні.

Про це повідомили в прес-службі Кабінету Міністрів.

У понеділок, 9 березня, відбулося засідання урядового антикризового штабу з протидії поширенню в Україні коронавірусу COVID-19. За підсумками було затверджено новий план антикризових профілактичних заходів по боротьбі з розповсюдженням коронавируса COVID-19. Деякі відомства та міністерства отримали доручення.

Зокрема, керівникам відповідних відомств необхідно переглянути держрезерв, щоб оцінити, чи достатньо там засобів індивідуального захисту (маски, респіратори та ін.), щоб покрити тримісячні витрати, і оцінити обсяг коштів в разі, якщо резерв потрібно поповнити.

Також українські виробники засобів захисту повинні оцінити свою здатність забезпечити наявний попит та свою здатність його забезпечити. Керівник Антимонопольного комітету України повинен забезпечити виконання закону про економічну конкуренцію та захист прав пацієнтів при роздрібній торгівлі засобами захисту.

Міністерству охорони здоров’я наказано розробити алгоритм дій у разі виникнення коронавірусу і довести його до відома місцевих органів влади. Також доручено відпрацювати питання створення мережі центрів по контролю та профілактиці захворювань.

Крім цього, до 11 березня МОЗ та Міністерство фінансів зобов’язані подати пропозиції щодо збільшення фінансування на закупівлю лабораторними центрами МОЗ виробів медичного призначення, засобів індивідуального захисту та діагностичних матеріалів, а також тест-систем для визначення коронавірусу.

На контрольних пунктах в’їзду-виїзду призначено огляд медпрацівниками та/або прикордонниками всіх осіб, які прибувають в Україну. Доручено також забезпечити чергування реанімаційних та медичних авто на КПВВ.