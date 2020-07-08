Відповідні положення були затверджені на засіданні уряду.
Уточнюється, що введення комендантської години здійснюватиметься тільки в разі наявності:
– загрози безпеці та життю людей;
– загрози інтересам держави й суспільства;
– необхідності забезпечення громадського порядку.
При цьому комендантська година може бути запроваджена наказом військової адміністрації в разі її створення, або військового командування.
Наказом визначаються: комендант, час комендантської години, межі дії, порядок руху транспорту і функціонування комендатури.
За дотриманням комендантської години буде стежити патруль, який перебуває в підпорядкуванні у коменданта. Також комендантом може видаватися спеціальний пропуск в разі створення системи пропускного режиму. Комендант зможе обмежувати свободу пересування на території, де введено комендантську годину, в разі загрози безпеці та життю громадян.
Довідка. Комендантська година – це заборона перебувати в громадських місцях і на вулиці в певний час у межах окремих населених пунктів або всієї країни.