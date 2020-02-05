Про це Гончарук повідомляє в своєму Telegram-каналі.
“Вперше в центрі уваги Програми – права, свободи і законні інтереси людини. Саме такий людиноцентричний підхід сповідує Північноатлантичний Альянс”, – пише він.
Прем’єр заявив, що документ був розроблений за міжнародною методикою Results-Based Management, яка використовується в державах-членах НАТО, ООН та Світовому банку.
“Річна національна програма передбачає як реформи сектора безпеки і оборони, так і демократичні перетворення в країні. Вона максимально наближена за змістом і принципам до Плану дій щодо членства в НАТО і має таку ж структуру”, – написав Гончарук.
За словами голови уряду, програма є ключовим інструментом інтеграції України в НАТО.
- У жовтні минулого року Верховна Рада підтримала в другому читанні і в цілому законопроєкт, спрямований на введення нових військових звань сержантського і старшинського складу Збройних сил України. Згодом його підписав президент Володимир Зеленський.