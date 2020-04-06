Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон виступив проти закриття парків на карантин, не дивлячись на зростання кількості хворих на COVID-19.

Про це повідомляє британське видання Independent.

Як повідомлялося раніше, зараз у Великій Британії дозволено виходити з дому в разі крайньої необхідності — в магазин, аптеку, на роботу або до лікаря. Також дозволено відвідування парків — групами з двох осіб з метою вигулу собаки або заняття спортом (біг, прогулянка або їзда на велосипеді 1 раз в день).

Однак деякі британці зловживають цією можливістю та виходять засмагати в парках великими групами. В зв’язку з цим влада на місцях почала закривати парки, а уряд заговорив про можливість обмежити їх відвідування в країні.

Така інформація викликала бурхливу дискусію в суспільстві та міністр у справах громад і місцевого самоврядування Роберт Дженрік втрутився в цю суперечку.

Дженрік сказав, що він розуміє скрутне становище людей, “які живуть в квартирах без садів, в тісних приміщеннях, які відчайдушно потребують цього відкритого простору”, а значить і відкритих парках. При цьому він підкреслив, що “дуже симпатизував” місцевій владі, яка закрила парки на минулих вихідних.

“Це їх рішення”, — прокоментував Дженрік.

Водночас прем’єр-міністр країни Борис Джонсон, якого було госпіталізовано з COVID-19, закликав місцеву владу закривати парки тільки в тих випадках, якщо забезпечити соціальне дистанціювання відвідувачів є неможливим.

“Я попросив їх бути дуже розсудливими в цьому кроці і робити це тільки тоді, коли вони відчувають, що неможливо підтримувати правила соціального дистанціювання в своїх парках або відкритих просторах”, — зазначив він.