Про це повідомляє британське видання Independent.
Як повідомлялося раніше, зараз у Великій Британії дозволено виходити з дому в разі крайньої необхідності — в магазин, аптеку, на роботу або до лікаря. Також дозволено відвідування парків — групами з двох осіб з метою вигулу собаки або заняття спортом (біг, прогулянка або їзда на велосипеді 1 раз в день).
Однак деякі британці зловживають цією можливістю та виходять засмагати в парках великими групами. В зв’язку з цим влада на місцях почала закривати парки, а уряд заговорив про можливість обмежити їх відвідування в країні.
Така інформація викликала бурхливу дискусію в суспільстві та міністр у справах громад і місцевого самоврядування Роберт Дженрік втрутився в цю суперечку.
Дженрік сказав, що він розуміє скрутне становище людей, “які живуть в квартирах без садів, в тісних приміщеннях, які відчайдушно потребують цього відкритого простору”, а значить і відкритих парках. При цьому він підкреслив, що “дуже симпатизував” місцевій владі, яка закрила парки на минулих вихідних.
“Це їх рішення”, — прокоментував Дженрік.
Водночас прем’єр-міністр країни Борис Джонсон, якого було госпіталізовано з COVID-19, закликав місцеву владу закривати парки тільки в тих випадках, якщо забезпечити соціальне дистанціювання відвідувачів є неможливим.
“Я попросив їх бути дуже розсудливими в цьому кроці і робити це тільки тоді, коли вони відчувають, що неможливо підтримувати правила соціального дистанціювання в своїх парках або відкритих просторах”, — зазначив він.
- Зазначимо, станом на вечір 6 квітня в Великій Британії 48,5 тисяч осіб захворіли COVID-19. З них 4 943 людей загинули, ще 229 — одужали.
- 27 березня стало відомо, що коронавірусом заразився прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон. Глава уряду самоізолювався у себе вдома на Даунінг-стріт.
- 5 квітня прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон був госпіталізований для обстеження, через 10 днів після позитивного результату тесту на коронавірус.