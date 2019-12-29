Про це повідомляє агентство Euronews.

Так, витік особистої інформації відомих людей стався в четвер – на загальний огляд було виставлено список “Новорічні нагороди 2020”, в якому зазначаються досягнення і внесок суспільства, а також лицарські звання.

Наприклад, в списку можна було побачити сера Елтона Джона (Компаньон честі), Олівію Ньютон-Джон (кавалерственна дама) і директора Сема Мендеса (лицарство).

У суботу уряд Сполученого Королівства приніс свої вибачення за інцидент, і заявив, що інформація була видалена.