Про це повідомляє агентство Euronews.
Так, витік особистої інформації відомих людей стався в четвер – на загальний огляд було виставлено список “Новорічні нагороди 2020”, в якому зазначаються досягнення і внесок суспільства, а також лицарські звання.
Наприклад, в списку можна було побачити сера Елтона Джона (Компаньон честі), Олівію Ньютон-Джон (кавалерственна дама) і директора Сема Мендеса (лицарство).
У суботу уряд Сполученого Королівства приніс свої вибачення за інцидент, і заявив, що інформація була видалена.
- Раніше повідомлялося, що компанія Facebook Inc. блокувала роботу десятків тисяч додатків на своїй платформі, в рамках розслідування витоку даних через компанію Cambridge Analytica.