В Україні можуть на 5% можуть подорожчати смартфони, планшети, ноутбуки, телевізори, аудіосистеми, жорсткі диски, принтери і папір.

Відповідний законопроект “Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав” опублікований на офіційному сайті парламенту.

Уточнюється, що Міністерство економіки дозволило збирати винагороду за авторський контент з імпортерів з кожного проданого планшета, смартфона, телевізора і з офісного паперу.

Згідно з логікою, від якої відштовхуються в законопроекті, власники телевізорів, або смартфонів завантажують на пристрій фільми, або музику безкоштовно, через що страждають автори контенту. Тому для надання нагороди власникам прав імпортери техніки ніби повинні включати ці суми до вартості товарів, виплачуючи їх організації колективного управління, яка в свою чергу буде виплачувати кошти авторам.

При цьому переговори з приводу розмірів зборів з різних видів техніки поки не увінчалися успіхом. Європейська бізнес-асоціація, що представляє імпортерів, вважає запропоновані тарифи пережитками минулого. У свою чергу організація колективного управління вважає, що така система існує в більшості країн.

Відзначається, що збори за приватне копіювання були введені в Україні ще в 2003 році під час аналогових пристроїв. Надалі технології змінилися, а збір залишився. У травні 2018 року парламентом був прийнятий закон про управління майновими правами, що пропонує платити відсоток за потенційну можливість копіювання. Однак якщо раніше купівля порожній аналогової касети означала, що на неї щось буде записано, сьогодні покупка телевізора, або смартфона не гарантує завантаження контенту.

Уточнюється, що збори з телевізорів і смартфонів за станом на сьогоднішній день існують не у всіх країнах, а збори з паперу вилучаються тільки в трьох країнах світу.