Прем’єр-міністр Денис Шмигаль доручив Міністерству економіки виділити 25 мільйонів гривень на ліквідацію наслідків пожеж у Житомирській області.

Про це Шмигаль повідомив у Telegram.

“Сьогодні доручив Міністерству економіки виділити 25 млн грн на ліквідацію наслідків пожеж у Житомирській області. Це, зокрема, підтримка людей, які постраждали через поширення вогню”, — повідомив прем’єр.

Він також додав, що через пожежі на Житомирщині постраждали понад 70 будинків.

Крім того, він подякував рятувальникам та всім, хто допомагає приборкувати пожежі.