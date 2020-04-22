Про це Шмигаль повідомив у Telegram.
“Сьогодні доручив Міністерству економіки виділити 25 млн грн на ліквідацію наслідків пожеж у Житомирській області. Це, зокрема, підтримка людей, які постраждали через поширення вогню”, — повідомив прем’єр.
Він також додав, що через пожежі на Житомирщині постраждали понад 70 будинків.
Крім того, він подякував рятувальникам та всім, хто допомагає приборкувати пожежі.
- Нагадаємо, в Житомирській області вирують масштабні пожежі — горять ліси та села.
- З’явилися відео масових пожеж в Овруцькому районі Житомирської області.
- Голова Житомирської ОДА Віталій Бунечко повідомив, що жителям сіл у Житомирській області, які втратили житло через масштабні пожежі, компенсують збитки.
- Волонтери збирають кошти на допомогу постраждалим від пожежі в Житомирській області.
- Названо ймовірну причину пожеж на Житомирщині.