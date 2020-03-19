Про це повідомляється на моніторинговому порталі Dozzoro.
Сувенірна продукція на суму в 199 920 гривень була замовлена у товариства з обмеженою відповідальністю “Люкс Презент“.
При цьому в договорі вказується, що мова йде про замовлення 144 сувенірів під назвою “Скіфське золото“.
Нагадаємо, що державні закупівлі на суму до 200 000 гривен (в конкретному замовленні до цієї суми не вистачає 80 гривень) можна здійснювати без проведення тендеру.
- В Україні всі тендери із закупівлі обладнання для сфери онкології перетворюються на кримінально-політичний трилер, де свої ролі грають Служба безпеки України, політики від “Слуги народу” і посольство Швеції в Україні.