У Кабінеті міністрів України закупили сувенірної продукції на суму в майже 200 тисяч гривень.

Про це повідомляється на моніторинговому порталі Dozzoro.

Сувенірна продукція на суму в 199 920 гривень була замовлена у товариства з обмеженою відповідальністю “Люкс Презент“.

При цьому в договорі вказується , що мова йде про замовлення 144 сувенірів під назвою “ Скіфське золото “ .

Нагадаємо , що державні закупівлі на суму до 200 000 гривен ( в конкретному замовленні до цієї суми не вистачає 80 гривень ) можна здійснювати без проведення тендеру .