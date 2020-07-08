Про це розповів міністр культури і інформаційної політики Олександр Ткаченко на засіданні уряду.
“Питання виникло з приводу неузгодженості багатьох пунктів, які приймалися по обмеженням для установ культури і, наприклад, розважальних клубів нічних. Ми всі бачимо, як вони працюють вночі, ніщо їм не заважає”, – заявив він.
За словами міністра, для кінотеатрів, театрів та інших закладів культури в даний момент існують обмеження у вигляді розсадження глядачів в шаховому порядку і роботи після 22:00.
Як повідомив Ткаченко, культурні установи тепер працюватимуть до 23:00.
- З 1 червня стартував черговий етап ослаблення карантину в Україні. Так, почали працювати басейни; фітнес-центри; спортивні зали. Також було запущено міжобласне сполучення в тих областях, де це дозволяє епідемічна ситуація.
- З 5 червня в Україні було запущено внутрішнє авіасполучення. Крім того, ресторанам і кафе дозволили приймати відвідувачів усередині закладів.
- З 10 червня в Україні стартував новий етап пом’якшення карантинних обмежень, у рамках якого передбачається відкриття баз відпочинку і відновлення культурних заходів.