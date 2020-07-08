Про це розповів міністр культури і інформаційної політики Олександр Ткаченко на засіданні уряду.

“Питання виникло з приводу неузгодженості багатьох пунктів, які приймалися по обмеженням для установ культури і, наприклад, розважальних клубів нічних. Ми всі бачимо, як вони працюють вночі, ніщо їм не заважає”, – заявив він.

За словами міністра, для кінотеатрів, театрів та інших закладів культури в даний момент існують обмеження у вигляді розсадження глядачів в шаховому порядку і роботи після 22:00.

Як повідомив Ткаченко, культурні установи тепер працюватимуть до 23:00.