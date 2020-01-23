Про це вона сказала в інтерв’ю #Буквам.
“Я думаю, максимум іще шість місяців, сьогоднішня криза буде повторюватись, тому що уряд не може себе захистити, м’яко кажучи, навіть від нарізок та Telegram-каналів”, – зазначила депутатка.
Вона вважає, що Гончарук не може захистити себе, апелюючи аргументами, тому питання щодо відставки згодом знову стане актуальним.
“Будь-яка людина прийшла б і сказала: слухайте, так, ви кажете, що я не економіст, але я бачу це питання отак, отак і отак. Аргументовано мені розкажіть, чому ви вважаєте, що це неправильно? Якщо вони на бачать великої картини, то вони не можуть себе аргументовано захистити. І думаю, що рано чи пізно це все призведе до відставки. Займе це шість місяців, чи менше – хтозна…”, – вважає Клименко.
Водночас вона зауважила, що відставка уряду буде негативно сприйнята фінансовим світом і це може призвести до затягування отримання кредиту МВФ.
“В першому кварталі – черговий транш МВФ, і у нас уряд іде у відставку, скажіть, будь ласка, хто буде з тимчасовим урядом підписувати угоду? Прямо це не скажуть, але будуть тягнути максимально”, – зазначила Клименко.
- Раніше в Мережі було оприлюднено аудіозапис, як нібито прем’єр-міністр Олексій Гончарук обговорював із заступником глави НБУ Катериною Рожковою нараду з президентом Володимиром Зеленським. На запису “Гончарук” заявив співрозмовникам, що сам не є фахівцем в економіці. “Я повний профан в економіці – я юрист за освітою”, – така фраза прозвучала в запису.
- Також у Мережі з’явився запис, на якому нібито прем’єр-міністр Олексій Гончарук радиться з міністром фінансів і заступником голови НБУ, як пояснити президенту “100 млрд діри в бюджеті”.
- Згодом прем’єр-міністр Олексій Гончарук написав заяву про відставку і передав її президенту Володимиру Зеленському. В офісі глави держави повідомили, що Зеленський отримав заяву для розгляду, хоча це не входить в його повноваження.
- 17 січня президент Володимир Зеленський провів зустріч з Олексієм Гончаруком, під час якої заявив, що дає уряду “шанс”, але з певними умовами.