Про це вона сказала в інтерв’ю #Буквам.

“Я думаю, максимум іще шість місяців, сьогоднішня криза буде повторюватись, тому що уряд не може себе захистити, м’яко кажучи, навіть від нарізок та Telegram-каналів”, – зазначила депутатка.

Вона вважає, що Гончарук не може захистити себе, апелюючи аргументами, тому питання щодо відставки згодом знову стане актуальним.

“Будь-яка людина прийшла б і сказала: слухайте, так, ви кажете, що я не економіст, але я бачу це питання отак, отак і отак. Аргументовано мені розкажіть, чому ви вважаєте, що це неправильно? Якщо вони на бачать великої картини, то вони не можуть себе аргументовано захистити. І думаю, що рано чи пізно це все призведе до відставки. Займе це шість місяців, чи менше – хтозна…”, – вважає Клименко.

Водночас вона зауважила, що відставка уряду буде негативно сприйнята фінансовим світом і це може призвести до затягування отримання кредиту МВФ.

“В першому кварталі – черговий транш МВФ, і у нас уряд іде у відставку, скажіть, будь ласка, хто буде з тимчасовим урядом підписувати угоду? Прямо це не скажуть, але будуть тягнути максимально”, – зазначила Клименко.