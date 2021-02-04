Верховна Рада України "провалила" правки до закону "Про державну службу", які дозволили б виконуючим обов'язки міністрів отримати повноцінні повноваження.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Йдеться про законопроєкт № 3489 “Про внесення змін до статті 91 закону України “Про державну службу”.

Заступник голови фракції “Слуги народу” Олександр Корнієнко виніс на затвердження в зал дві правки: №2 і №7.

Перша з них дозволила б в.о. міністрів перебувати в такому статусі без подання нової кандидатури міністра не 30 днів, а 90. Друга наділяла виконуючих обов’язки міністрів повноцінними повноваженнями (зараз в.о. голів міністерств мають лише обмежені повноваження).

Обидві ці пропозиції не знайшли достатньої підтримки залу: перша правка набрала 205 голосів (з них 189 – від “Слуги народу”), а друга 199 (182 голоси від “Слуги народу”).

Під час виступу Корнієнка із залу пролунало запитання від “слуги народу” Максима Бужанського: для чого продовжувати термін перебування в.о. міністра на посаді та наділяти його розширеними повноваженнями. Прозвучала пропозиція замість цього призначати міністрів, а не в.о.

“Для того, щоб виконуючі обов’язки міністра могли виконувати свої обов’язки… Потрібно підтримувати міністрів, яких президент вносить і пропонує. Якщо ви підтримуєте президента, пане Максиме”, – наголосив у відповідь Корнієнко.

Він, ймовірно, мав на увазі провал голосування в Раді за призначення Юрія Вітренка на посаду першого віце-прем’єра – міністра енергетики. Парламент вже двічі провалив призначення Вітренка. Після першого голосування Кабінет Міністрів призначив його в.о. міністра.

Корнієнко днями заявив, що ймовірність, що буде третя спроба призначити Вітренка віце-прем’єром, висока.

У чаті “слуг народу” також звучали припущення про те, що правки вносилися “під Міненерго”.

Варто відзначити, що в Раді набралося достатньо голосів (233) за правку нардепа від “Слуги народу” В’ячеслава Рубльова, згідно з якою заборонялося покладання обов’язків міністра на особу, кандидатуру якої на посаду міністра відхилила ВР поточного скликання. В правці вказувалося, що особа, “яка обіймає посаду першого заступника міністра або заступника міністра, не може виконувати обов’язки міністра більше 30 днів”.

“Правка не дозволить вносити ще один раз під час цієї ж сесії питання, яке вже розглядалося”, – пояснив правку Рубльов.

Корнієнко у відповідь зазначив, що “це не про закон, а про одну кандидатуру”.

Після провалу правок Корнієнка був провалений і сам законопроєкт №3489: за нього проголосували лише 100 нардепів (з них 71 – від “Слуги народу”).

Документ 249 голосами спрямували на повторне друге читання.

Як Вітренка призначали та не призначили

16 грудня стало відомо, що Банкова пропонує призначити колишнього топменеджера НАК “Нафтогаз України” Юрія Вітренка на посаду першого віцепрем’єра з питань енергетики. #Букви розповідали, що призначення Вітренко стало предметом торгів в парламенті, а також про те, в чиїх інтересах таке призначення.

Ввечері того ж дня спливло, що Офіс президента пролобіював у Кабміні премію для Вітренка в розмірі 170 млн гривень напередодні голосування в парламенті за його призначення.

Вітренко в “Нафтогазі” відповідав за реалізацію проєкту із захисту і представництва інтересів компанії в суперечках з російським “Газпромом”. Після того, як компанія перемогла в арбітражі, Вітренко вимагав від “Нафтогазу” виплатити йому премію через суд. Саме про цю премію і йшлося.

17 грудня профільний комітет не підтримав кандидатуру Вітренка, згодом не підтримав і зал.

21 грудня уряд на екстреному засіданні призначив Вітренка в.о. міністра енергетики, однак чинне законодавство визначає, що у такому статусі він може перебувати не більше 30 днів.