Правляча Ліберально-демократична партія Японії, яка довгий довгий час складалася виключно з чоловіків, запропонувала дозволити жінкам бути присутнім на засіданнях, але за умови, що вони не будуть нічого говорити.

Про це пише Reuters.

Партія, яка перебуває при владі значнуу частину часу – з 1955 року, запропонувала дозволити п’яти жінкам-законодавицям приєднуватися до засідань її правління в якості спостерігачів у відповідь на критику щодо того, що в її раді переважають чоловіки.

Серед 12 членів ради партії тільки дві жінки. Також три жінки присутні в загальній раді, що складається з 25 чоловік.

Ця пропозиція з’явилося після сексистських коментарів колишнього керівника Олімпійських ігор в Токіо Йоширо Морі, який сам є членом ЛДП і колишнім прем’єр-міністром. Його слова викликали обурення в усьому світі і знову привернули увагу до гендерної нерівності в третій за величиною економіці світу.

“Цей крок дозволить більшій кількості жінок-членів ЛДП побачити, як приймаються рішення”, – сказав 82-річний генеральний секретар партії Тошіхіро Ніка.

Як повідомляє газета Nikkei, ці жінки-спостерігачі не зможуть виступати під час зустрічей, але можуть окремо направляти свої думки до секретаріату.

Японія займає 121-е місце з 153 країн у Глобальному індексі гендерного розриву Всесвітнього економічного форуму за 2020 рік. Це найбільший розрив в рейтингу серед розвинених країн з низькими показниками участі жінок в економічному житті і розширення їхніх політичних прав і можливостей.

Крім того, колишній прем’єр-міністр Сіндзо Абе виступав за політику “женоміки”, спрямовану на розширення участі жінок в економіці, але активісти кажуть, що на робочих місцях і в політиці все ще необхідні більш радикальні зміни.