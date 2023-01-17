Про це сповіщає The Hill.

Мартін Лютер Кінг III під час виступу на CNN розкритикував обмеження, які заважають американцям голосувати, і сказав, що країні потрібно попрацювати над посиленням законодавства про голосування та полегшенням доступу до виборчих дільниць.

“Це буде досить важко зробити з Конгресом під керівництвом республіканців, але ми повинні продовжувати тиснути на них. Нічого не відбувалося в сучасному русі за громадянські права, поки люди не почали активно сприяти їхньому захисту, – заявив він. – І тому я хочу сказати, що коли ми чинимо тиск – ми цього досягнемо. Можливо, це буде не цього року, але ми виборемо право голосу”, – додав він.

Мартін Лютер Кінг III також сказав, що обмеження на голосування, які стосуються його рідного штату Джорджія та інших регіонів країни, є “дуже трагічними”, і підкреслив важливість безперешкодного доступу до виборчих дільниць.

Також правозахисник поскаржився на те, що закон Джона Р. Льюїса про розвиток виборчих прав не вийшов на розгляд Конгресу під час останньої сесії. Зауваження пролунали в День Мартіна Лютера Кінга-молодшого, який президент Байден відзначив у неділю виступом у церкві Атланти – місці проповідування покійного борця за громадянські права.