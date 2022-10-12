На сайті change.org опублікована петиція про вигнання країни-агресора РФ з Організації об'єднаних націй (ООН) та Ради безпеки ООН. Автори петиції наголошують, що зараз ми маємо історичний шанс покласти край найбільшому обману в історії міжнародної політики – незаконному перебуванню Російської Федерації у складі ООН.

Підтримати петицію можна за посиланням на сайті change.org.

Окрім того, що РФ – країна-агресор, що використовує ООН у своїх інтересах, за нинішнім статусом Росія не є ні частиною Ради Безпеки, ані членом ООН, адже не пройшла процедуру вступу в ООН, згідно зі статтею 4 Статуту ООН. Згідно зі статтею 23 Статуту ООН, Росія не є постійним членом Ради Безпеки ООН.

У нинішньому Статуті ООН сказано, що Радянський Союз ще існує, а Росія взагалі не згадується.

Автори петиції просять генсека ООН Антоніу Гутерреша та власне організацію надати документи, які засвідчують підстави членства Російської Федерації в ООН.

“У разі відсутності таких документів – ми вимагаємо припинити фіктивне членство Російської Федерації в ООН”, – наголошують автори. “Двері ООН для Російської Федерації мають бути зачинені, тому що для вступу до ООН, Російська Федерація, відповідно до 4 статті Статуту ООН, повинна зупинити агресивну війну в Україні та повернутись до міжнародно визнаних кордонів. Тільки миролюбиві держави можуть стати членами ООН”.

Автори констатують, що такий курс дій позбавить Росію права вето в ООН, яке блокує багато мирних рішень, і відновить мир і порядок у міжнародному співтоваристві.

Станом на 12:12 петицію підписали 181 412 осіб з необхідних 200 000.