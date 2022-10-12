Підтримати петицію можна за посиланням на сайті change.org.
Окрім того, що РФ – країна-агресор, що використовує ООН у своїх інтересах, за нинішнім статусом Росія не є ні частиною Ради Безпеки, ані членом ООН, адже не пройшла процедуру вступу в ООН, згідно зі статтею 4 Статуту ООН. Згідно зі статтею 23 Статуту ООН, Росія не є постійним членом Ради Безпеки ООН.
У нинішньому Статуті ООН сказано, що Радянський Союз ще існує, а Росія взагалі не згадується.
Автори петиції просять генсека ООН Антоніу Гутерреша та власне організацію надати документи, які засвідчують підстави членства Російської Федерації в ООН.
“У разі відсутності таких документів – ми вимагаємо припинити фіктивне членство Російської Федерації в ООН”, – наголошують автори. “Двері ООН для Російської Федерації мають бути зачинені, тому що для вступу до ООН, Російська Федерація, відповідно до 4 статті Статуту ООН, повинна зупинити агресивну війну в Україні та повернутись до міжнародно визнаних кордонів. Тільки миролюбиві держави можуть стати членами ООН”.
Автори констатують, що такий курс дій позбавить Росію права вето в ООН, яке блокує багато мирних рішень, і відновить мир і порядок у міжнародному співтоваристві.
Станом на 12:12 петицію підписали 181 412 осіб з необхідних 200 000.
- П’ятий президент України, лідер партії “Європейська Солідарність” під час дискусії на Конференції Консервативної партії Великої Британії у Бірмінгемі заявив, що своєю агресією Росія зруйнувала повоєнний механізм світової безпеки, а Рада Безпеки ООН виявилась нездатною стримати РФ.
- Генеральна Асамблея Організації Об’єднаних Націй проголосувала за відхилення заклику РФ до органу зі 193 членів провести таємне голосування щодо того, чи засуджувати кроки Москви щодо анексії чотирьох частково окупованих регіонів України.
- Постійний представник України в ООН Сергій Кислиця заявив, що 55 держав-членів Організації Об’єднаних Націй готові підтримати резолюцію, що засуджує так звані “референдуми” в Україні.
- Верховний комісаріат ООН з прав людини порівняв нинішні ракетні удари РФ по цивільних цілях в Україні з воєнними злочинами. Міжнародне право забороняє удари по цивільних та об’єктах, від яких залежить виживання населення, зазначила представниця комісаріату Равіна Шамдасані 11 жовтня, у Женеві.