Сьогодні дуже багато людей поважного віку самотні або кинуті близькими. Маленькі пенсії, нестача грошей на гідне існування. Як не втратити надію і вижити? Пропонуємо згадати про те, що є у багатьох, – майно. Цей актив повинен працювати на пенсіонера. Адже в майбутньому вашу нерухомість отримає держава або будь-яка людина за заповітом. Тому сміливо нагадуйте своїм спадкоємцям про ваші потреби.
Основу регулювання відносин спадкування становлять норми Цивільного кодексу України (Книга 6, глави 84-90).
Спадкоємцями можуть бути як фізичні, так і юридичні особи, а також держава та інші суб’єкти публічного права. У цивільному праві є п’ять черг спадкоємців за законом. Перша черга – діти спадкодавця, у тому числі і народжені після його смерті, батьки загиблого, а також один із подружжя, що лишився після його смерті. Друга – рідні брати і сестри, бабуся і дід. Третя – рідні дядько та тітка. Четверта – особи, які прожили зі спадкодавцем однією сім’єю не менш як п’ять років до відкриття спадщини. П’ята – утриманці спадкодавця, які не були членами його сім’ї, а також інші родичі.
Закони моралі свідчать, що дорослі діти повинні доглядати за своїми батьками-пенсіонерами. Мало хто знає, але це право закріплено законодавством України.
Обов’язок повнолітніх дітей піклуватися про своїх непрацездатних батьків закріплена в статті 51 Конституції України і в Сімейному кодексі України (ст. 202-206).
Є тільки одна умова для неотримання аліментів від дітей, і воно закріплене законом: якщо мати чи батько були позбавлені батьківських прав, а ці права не були поновлені, обов’язок утримувати батьків у дітей не виникає. Розмір аліментів визначається в судовому порядку в залежності від матеріального та сімейного становища батьків та їх дітей.
Є дві умови отримання аліментів: непрацездатність батьків та їх потреба в матеріальній допомозі. Потреба в аліменти з’являється в тому випадку, коли батьки досягли пенсійного віку і у них немає пенсії або вона невелика.
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