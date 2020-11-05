Не всім відомий факт, що у повнолітніх дітей виникає обов'язок піклуватися про своїх непрацездатних батьків. Розумно розпоряджаючись своїм майном пенсіонер може поліпшити якість свого життя вже сьогодні.

Сьогодні дуже багато людей поважного віку самотні або кинуті близькими. Маленькі пенсії, нестача грошей на гідне існування. Як не втратити надію і вижити? Пропонуємо згадати про те, що є у багатьох, – майно. Цей актив повинен працювати на пенсіонера. Адже в майбутньому вашу нерухомість отримає держава або будь-яка людина за заповітом. Тому сміливо нагадуйте своїм спадкоємцям про ваші потреби.

Основу регулювання відносин спадкування становлять норми Цивільного кодексу України (Книга 6, глави 84-90).

Спадкоємцями можуть бути як фізичні, так і юридичні особи, а також держава та інші суб’єкти публічного права. У цивільному праві є п’ять черг спадкоємців за законом. Перша черга – діти спадкодавця, у тому числі і народжені після його смерті, батьки загиблого, а також один із подружжя, що лишився після його смерті. Друга – рідні брати і сестри, бабуся і дід. Третя – рідні дядько та тітка. Четверта – особи, які прожили зі спадкодавцем однією сім’єю не менш як п’ять років до відкриття спадщини. П’ята – утриманці спадкодавця, які не були членами його сім’ї, а також інші родичі.

Закони моралі свідчать, що дорослі діти повинні доглядати за своїми батьками-пенсіонерами. Мало хто знає, але це право закріплено законодавством України.

Обов’язок повнолітніх дітей піклуватися про своїх непрацездатних батьків закріплена в статті 51 Конституції України і в Сімейному кодексі України (ст. 202-206).

Є тільки одна умова для неотримання аліментів від дітей, і воно закріплене законом: якщо мати чи батько були позбавлені батьківських прав, а ці права не були поновлені, обов’язок утримувати батьків у дітей не виникає. Розмір аліментів визначається в судовому порядку в залежності від матеріального та сімейного становища батьків та їх дітей.

Є дві умови отримання аліментів: непрацездатність батьків та їх потреба в матеріальній допомозі. Потреба в аліменти з’являється в тому випадку, коли батьки досягли пенсійного віку і у них немає пенсії або вона невелика.

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