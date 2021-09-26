Правоохоронні органи Нідерландів підозрюють двох українців у причетності до контрабанди людей.

Про це у Twitter повідомила пресслужба Королівської морської поліції Нідерландів.

25 вересня у провінції Зеландія правоохоронці Королівської морської поліції затримали вітрильне судно, що направлялося до Британії. На борту виявили нелегальних мігрантів – 11 громадян Албанії.

“Розслідування триває, двох шкіперів з України затримали за підозрою у контрабанді людей”, – йдеться у повідомленні.

Варто зазначити, що Велика Британія є дуже популярною країною, куди бажають потрапити нелегальні мігранти.