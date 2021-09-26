Про це у Twitter повідомила пресслужба Королівської морської поліції Нідерландів.
25 вересня у провінції Зеландія правоохоронці Королівської морської поліції затримали вітрильне судно, що направлялося до Британії. На борту виявили нелегальних мігрантів – 11 громадян Албанії.
“Розслідування триває, двох шкіперів з України затримали за підозрою у контрабанді людей”, – йдеться у повідомленні.
Варто зазначити, що Велика Британія є дуже популярною країною, куди бажають потрапити нелегальні мігранти.
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