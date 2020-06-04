Про це #Буквам повідомила речниця Національної поліції Оксана Блищик.
Обшуки, зокрема, проводять Нацполіція за оперативного супроводу співробітників Служби безпеки України.
Причиною є кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 ККУ (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).
“Проводить ГСУ НПУ та СБУ. КП розслідується на с. 368 ККУ”, – сказала Блищик.
За даними інформагентства “Укрінформ”, обшуки тривають на юридичному факультеті.
- Раніше співробітники Служби безпеки України та поліції прийшли з обшуками до Національного центру Олександра Довженка.