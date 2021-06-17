Київська міська прокуратура спільно з ГУ Державної фіскальної служби у Києві проводять обшуки у службових приміщеннях Комунальної корпорації "Київавтодор", в межах кримінального провадження щодо умисного ухилення від сплати податків.

Про це повідомила пресслужба прокуратури.

Згідно з матеріалами слідства, товариство, упродовж 2019 – 2020 року на замовлення КК “Київавтодор” здійснювало роботи по будівництву та реконструкції мостів та шляхопроводів у Києві, зокрема шляхопроводу на перетині проспектів Комарова та Леся Курбаса над залізницею Київ-Волинський-Святошино на суму 413 млн гривень.

При цьому вказана підрядна організація, діючи у змові з службовими особами “Київавтодору”, зазначали у фінансовій документації реквізити підприємств із ознаками фіктивності, залучених нібито для виконання субпідрядних робіт, що дозволило ухилитись від сплати податків в особливо великих розмірах та завищити реальну вартість ремонтних робіт.

Сьогодні на підставі ухвали суду за адресою офісних приміщень “Київавтодору” правоохоронці розпочали обшуки з метою відшукання первинних фінансових документів та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень.