Правоохоронці перевіряють будь-яку інформацію про наявність у Нових Санжарах провокаторів, які нібито підбурювали місцевих жителів до протестів через евакуацію українців з китайського міста Ухань.

Про це сьогодні під час брифінгу заявив радник міністра внутрішніх справ України Іван Варченко, повідомляє кореспондент #Букв.

За його словами, наразі правоохоронці встановлюють роль кожного причетного до заворушень.

“Ми фізично встановлюємо кожну особу, яка брала участь в різній якості у заворушеннях: хтось підбурював, хтось безпосередньо вчиняв дії з ознаками кримінального злочину або правопорушення. Ми працюємо з широким обміном інформації та свідчень. Тому і СБУ і НПУ перевіряють всю інформацію про наявність у Нових Санжарах провокаторів”, – сказав Варченко.

Він додав, що наразі встановлені понад 25 осіб правопорушників – мешканців Нових Санжар або району, поліція також перевіряє інформацію щодо немісцевих учасників.

“Сьогодні затриманому за насильницькі дії щодо поліцейського буде обиратися судом запобіжний захід і ми наполягаємо щоб цей захід був тримання під вартою”, – сказав радник міністра.

Він також додав, що у Нових Санжарах наявні ознаки дезінформації та паніки, яка свідомо сіялася серед людей.

Крім того, секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що під час протестів там були люди, які до Санжар не мають ніякого відношення.

“Але це вже питання до наших правоохоронних органів … Ці люди є професійними, і коли така ситуація стається, вони підбурення роблять, а потім зникають. Але і СБУ, і МВС розуміють, про кого йде мова, вони відпрацюють цю ситуацію […] Тітушки, ми вже про них трохи призабули, зараз є нова теорія, що це “вірусологи” в спортивному одязі”, – сказав він.