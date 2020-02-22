Про це сьогодні під час брифінгу заявив радник міністра внутрішніх справ України Іван Варченко, повідомляє кореспондент #Букв.
За його словами, наразі правоохоронці встановлюють роль кожного причетного до заворушень.
“Ми фізично встановлюємо кожну особу, яка брала участь в різній якості у заворушеннях: хтось підбурював, хтось безпосередньо вчиняв дії з ознаками кримінального злочину або правопорушення. Ми працюємо з широким обміном інформації та свідчень. Тому і СБУ і НПУ перевіряють всю інформацію про наявність у Нових Санжарах провокаторів”, – сказав Варченко.
Він додав, що наразі встановлені понад 25 осіб правопорушників – мешканців Нових Санжар або району, поліція також перевіряє інформацію щодо немісцевих учасників.
“Сьогодні затриманому за насильницькі дії щодо поліцейського буде обиратися судом запобіжний захід і ми наполягаємо щоб цей захід був тримання під вартою”, – сказав радник міністра.
Він також додав, що у Нових Санжарах наявні ознаки дезінформації та паніки, яка свідомо сіялася серед людей.
Крім того, секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що під час протестів там були люди, які до Санжар не мають ніякого відношення.
“Але це вже питання до наших правоохоронних органів … Ці люди є професійними, і коли така ситуація стається, вони підбурення роблять, а потім зникають. Але і СБУ, і МВС розуміють, про кого йде мова, вони відпрацюють цю ситуацію […] Тітушки, ми вже про них трохи призабули, зараз є нова теорія, що це “вірусологи” в спортивному одязі”, – сказав він.
- Напередодні евакуйовані з охопленого коронавірусом Уханя громадяни України та іноземці прибули до медичного закладу “Нові Санжари” в Полтавській області. Автобуси заїжджали до санаторію крізь клуби диму від покришок і під крики місцевих жителів. Мітингувальники поводилися агресивно і намагалися закидати автобуси камінням. У кількох автобусах розбили скло. Уздовж кожного автобуса вишикувалися ряди нацгвардійців, які супроводжували їх до воріт санаторію. Між протестувальниками в Нових Санжарах і правоохоронцями відбулися зіткнення.
- В результаті заворушень у Нових Санжарах за медичною допомогою звернулися дев’ять поліцейських і одна цивільна особа. Поліція затримала 24 учасників протесту.