Правоохоронці викрили злочинну організацію, до якої входили громадяни України та іноземці. Вони організували міжнародну шахрайську схему та ошукали громадян США на $7,5 млн.

Про це повідомили у Міністерстві внутрішніх справ.

“У межах міжнародного співробітництва слідчі Головного слідчого управління, співробітники Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції, Департаменту міжнародно-правового співробітництва Офісу Генерального прокурора спільно з іноземними колегами Сполучених штатів Америки задокументували та припинили діяльність злочинної організації. ЇЇ учасники налагодили функціонування масштабної міжнародної шахрайської “схеми”, – йдеться в повідомленні.

За отриманою інформацією від іноземних колег українські поліцейські розпочали власне кримінальне провадження за ч. 4 ст. 190 (Шахрайство) та ч. 1 ст. 255 (Створення злочинної організації) Кримінального кодексу України.

Встановлено, що організували “схему” та забезпечували її діяльність іноземці та громадяни України. Між лідерами та учасниками злочинної організації були чітко розподілені ролі: контроль за діями учасників та фінансами, їх розподіл між усіма, пошук працівників кол-центрів, легалізація коштів. Крім того, вони ретельно маскували свою злочинну діяльність.

Діяли зловмисники за наступною схемою:

створили відповідні сайти – торговельні платформи, які нібито дозволяли отримувати прибуток шляхом проведення операцій з купівлі-продажу різних активів;

за допомогою програмного інтерфейсу імітували проведення операцій та зростання прибутку у сотні разів;

співробітники створених кол-центрів телефонували інвесторам, які подали заявки на отримання прибутків, представлялися агентами торговельних платформ та пропонували внести додаткові кошти за надання комісійних послуг – 15% від загальної суми прибутку;

отримували кошти та блокували акаунти потерпілих;

переказували гроші на рахунки підконтрольних фірм у різних країнах;

легалізували кошти шляхом запуску бізнес-проєктів, придбання нерухомості та криптовалюти.

Кол-центри функціонували у Києві та Харкові, їхній штат налічував понад 40 осіб, серед яких були іноземці. Усіх ретельно підбирали, обов’язкова умова прийняття “на роботу” – володіння іноземними мовами.

Наголошується, що за такою схемою зловмисники ошукали лише громадян США на 7,5 млн дол.

5 жовтня оперативники та слідчі за силової підтримки спецпідрозділу ДСР провели 23 санкціонованих обшуки на території Києва, Київської та Харківської областей. У результаті, правоохоронці припинили діяльність двох шахрайських кол-центрів, а також вилучили комп’ютерну техніку, флешнакопичувачі, криптоносій, документацію, банківські картки та грошові кошти.

Наразі поліцейські спільно з іноземними колегами з ФБР проводять подальші спільні процесуальні заходи для встановлення усіх осіб, причетних до функціонування оборудки, та повного кола потерпілих.