Про це сьогодні на брифінгу повідомив заступник міністра внутрішніх справ Сергій Гончаров.

“За останні півтора місяці було проведено дуже масштабну роботу із залученням 400 представників Нацполіції. Представники Нацполіції провели велику кількість обшуків, це 36 обшуків. Підтверджено злочинну діяльність 25 осіб. Висунуто відповідні підозри і затримано одну особу. За результатами зазначеної операції було вилучено із незаконного обігу копії 30 баз даних, і це не тільки державні реєстри”, – сказав він.

Заступник очільника МВС зазначив, що під загрозу також підпадають дані з приватних реєстрів банків, операторів поштового зв’язку та телекомунікаційних компаній.

“Майже кожен сегмент бізнесу, у якого є дані про діяльність осіб, знаходиться під загрозою втручання”, – додав він.

Крім того, Гончаров повідомив, що за час проведеня спецоперції були відкриті кримінальні провадження за фактом шахрайства, розповсюдження інформації з обмеженим доступом та несанкціонованим втручанням в роботу комп’ютера.