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Правоохоронці з’ясували, хто поширював антиугорські листівки на Закарпатті

СБУ викрила організаторів поширення антиугорських листівок на Закарпатті. Ними виявилися троє місцевих мешканців, двоє з яких – переселенці з м. Луганськ.

Неділя, 9 травня 2021, 17:24

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Нагадаємо, фігуранти розклеїли листівки з погрозами угорській національній меншині в м.Берегово Закарпатської області. Щоб надати “особливого забарвлення” цій акції, російські куратори попросили зробити це напередодні травневих свят.

“Зловмисники діяли на замовлення російських кураторів і погодилися на підривну діяльність всього за $500”, – йдеться у повідомленні.

Так, співробітники спецслужби встановили, що на платіжну картку одного з фігурантів були перераховані вище згадані кошти в російських рублях.

Фото: СБУ

У межах кримінального провадження, розпочатого за ч.2 ст.161 Кримінального кодексу України проведено низку обшуків за місцями проживання та затримання фігурантів провадження. У ході слідчих дій, правоохоронці вилучили російську символіку, а також інші речові докази протиправної діяльності.

У межах кримінального провадження, усім трьох фігурантам повідомлено про підозру. Вирішується питання стосовно обрання їм міри запобіжного заходу.

Заходи з викриття зловмисників здійснювалися Управліннями СБУ в Закарпатській та Дніпропетровській областях за координації Департаменту захисту національної державності спільно з ГУ Нацполіції в Закарпатській області під процесуальним керівництвом Закарпатської обласної прокуратури.

У грудні 2020 року в соцмережах спливло відео, де невідомий з символікою “Правого сектора” погрожує українцям, що мають угорські паспорти, агресивні дії не припинилися. Поліція вбачала у цій історії ймовірний “іноземний слід”.

В ролику показано чоловіка у балаклаві, на тлі якого видніється вказівник населеного пункту Берегове (Закарпаття) та символіка організації “Правий сектор”. Чоловік на відео висловлює погрози громадянам, що мають угорський паспорт.

За кілька днів погрози пролунали знову. На електронні адреси громадських організацій угорської національної меншини почали масово надходити листи з вимогою терміново залишити територію України. Автори листів погрожували адресатам фізичною розправою.

Теги: Берегове, Закарпаття, листівка, СБУ, Угорщина

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