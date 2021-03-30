Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності підтримав проєкт постанови про засудження акції під Офісом президента на підтримку Сергія Стерненка, що відбулася 20 березня. Документ планують розглянути сьогодні на позачерговому засіданні Ради.

Про це пише портал “Чесно”.

За проект постанови проголосувало 16 членів комітету (переважно депутати від “Слуги народу”), троє “утрималось” (“ЄС”, “Батьківщина”, ОПЗЖ) та двоє “проти” (“Голос”).

Під час розгляду проєкту постанови між членами комітету виникла дискусія.

У “Слузі народу” вважають, що Парламент має дати політичну оцінку подіям активістів під ОПУ, оскільки, на їхню думку, “акція стала політичним інструментом і мала політичне забарвлення”.

“Всі розуміють, що вимагати від президента скасувати судове рішення є не просто необґрунтованим, а безглуздим. Ми вважаємо, що дії під Офісом президента є підривом державності, бо вони нівелюють державні інституції, в першу чергу інститут президента, який гарантує стабільність державного механізму”, – заявив “слуга” Олександр Бакумов.

Голова підкомітету з питань діяльності органів прокуратури Владлен Неклюдов вважає, що “події з юридичної площини переносять в політичну і хочуть затягнути суспільство у конфлікт”: “Звичайний злочин, якому суд першої інстанції вже дав оцінку. Ще буде апеляційне оскарження, але вони здійснили тиск не просто на органи правосуддя, а на інститут президента. Органам потрібно звернути увагу на організаторів і підбурювачів, бо їхня роль не менш небезпечна, ніж роль виконавців. Відбулась наруга над державними символами (гербом). Ще було звернення нашого колеги Бужанського, яке я також підтримав, щодо поширення нацистської символіки”.

Ще один “слуга” Максим Бужанський заявив, що мітингарі вимагали звільнити Сергія Стерненка, але не згадали про іншого засудженого Демчука.

“Прекрасно понимая, что его биография рецидивиста с пятью судебными приговорами нивелирует акцию. Мы все видели, чего хотели эти люди. Все, что они хотели, они написали на стене. Полиция должна также оценить участие отдельных депутатов в этой акции, а Верховная Рада обязана отреагировать, мы должны навести порядок в стране”, – сказав Бужанський.

Представники “Голосу” в комітеті зауважили, що в той час як в країні щоденно помирають сотні осіб, провалена вакцинація населення, триває війна і постійно гинуть військові на Донбасі, президент Зеленський та “слуги” хочуть зібрати позачергове засідання Ради, щоб розглянути “обмальовані двері з-під ОПУ”.

“Коли мені колеги розказують про політичне забарвлення акції, то мені цікаво, яке забарвлення має відмазування заступника голови ОПУ від кримінальної відповідальності. Коли говорять про наругу над державними символами і подвійні стандарти, то мовчать про наругу над Конституцію і порушення прав людей, які безпідставно сидять у в’язниці. Наприклад, Ріфмастер, який більше року сидить за ґратами, бо комусь так захотілось”, – заявила Олександра Устінова.

“Чому не Верховна Рада не збиралась і не було від вас постанов після згвалтування поліцейськими жінки в Кагарлику, після фактів катувань у відділках чи вбивства поліцейськими 5-річного Кирила? Чому емоції викликають лише розмальовані двері під ОП? Мені дуже дивно, що парламент збирається не через те, що у нас щоденно вмирає близько 400 людей, не для того, щоб звільнити Степанова, а через розмальовані двері”, – наголосила Устінова.

Представник ОПЗЖ Григорій Мамка заявив, що не підтримує постанову, адже вона перевищує повноваження Парламенту:

“Занепокоєння можна висловити, але ж необхідно розуміти, кому, про що і в зв’язку з чим. Чому постанова направлена лише трьом органам – МВС, СБУ і ДБР? Ми маємо врегулювати проведення таких акцій, щоб організатори несли відповідальність за бардак, який ми всі побачили”.

Андрій Осадчук з “Голосу” також наголосив, що проведення позачергового засідання Ради в той час, коли сотні українців щодня помирають від ускладнень коронавірусної хвороби, є вкрай необдуманим рішенням.

“Я категорично проти позачергового засідання ВР, коли помирає більше 300 осіб – це якби за день розбивалось по два пасажирських літака. У нас повністю провалена боротьба з коронавірусом і вакцинацією” – наголосив Осадчук.

На його думку, влада мала б “виписати адмінштраф і залучити порушників до колективного відмивання пам’ятки архітектури”.

Наостанок Олександр Бакумов додав: “Вбивства і зґвалтування є і будуть у кожному суспільстві”, натомість “такі дії (акція біля ОПУ) руйнують основи державності, оскільки підривають авторитет будь-якої публічної влади без прізвищ. Саме тому Верховна Рада має дати політичну оцінку таким подіям”.

Заступник міністра Антон Геращенко заявив, що вже підготовлена та вручена низка підозр, хоча деякі учасники акції переховуються.

“Але їх скоро знайдуть. Ця акція буде повчальною”, – сказав Геращенко.

Акція під Офісом президента 20 березня: що відомо

20 березня, до дня народження ув’язненого активіста Сергія Стерненка під офісом президента у Києві відбулася акція протесту “Не чуєш? Побачиш”. Під час акції учасники кидали фаєри, петарди і шумові гранати, облили будівлю Офісу фарбою та залишили на її стінах надписи (“Лох”, “Аваков чорт”, “Волю політв’язням”, “1312”, “ACAB” тощо). Крім цього, протестувальники розбили скло у дверях будівлі ОПУ, підпалили табличку з написом Президент України і вхідні двері. Через це правоохоронці відкрили кримінальне провадження.

Будівлю ОПУ все ще відмивають від написів “1312”, “ACAB”, “ЛОХ”. На це, за попередніми оцінками експертів Офісу, треба щонайменше 2 млн гривень.