Дисертаційне дослідження нардепа "Опозиційної платформи — За життя" Іллі Киви зацікавило правоохоронний комітет Верховної Ради. Його навіть вирішили "впроваджувати у практичну діяльність".

Про це йдеться у відповіді на запит Руху “ЧЕСНО” до Верховної Ради і комітету з питань правоохоронної діяльності ВР.

Дисертація Киви називається “Механізми впливу громадянського суспільства на державне регулювання правоохоронної діяльності (на прикладі країн ЄС та України)”. І вона вже має довідку про реалізацію “у практичній діяльності” від правоохоронного комітету.

“Цією довідкою посвідчуємо, що результати наукового дослідження на тему: “Механізми впливу громадянського суспільства на державне регулювання правоохоронної діяльності (на прикладі країн ЄС та України)”, викладені Іллею Кивою, викликали інтерес та впроваджуються у практичну діяльність Комітету ВРУ з питань правоохоронної діяльності”, — йдеться у відповіді за підписом голови комітету Дениса Монастирського.

У цьому документі також зазначається, що в дисертації Киви “заслуговує на увагу розробка та чіткий опис особливостей та структурної побудови механізмів впливу громадянського суспільства на державне регулювання правоохоронної діяльності у сучасній Україні”.

У довідці йдеться, що “активність громадян у сфері політичного та правового життя суспільства “провокує” владу створювати новітні напрями забезпечення демократизму та успішності внутрішньої державної політики”.

Довідка про впровадження дисертації Киви датована 25 січня цього року. Варто зазначити, що нардеп є членом правоохоронного комітету ВР.

Як відомо, Ілля Кива подав дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління за спеціальністю 25.00.02 — механізми державного управління.

У мережі є автореферат дисертації нардепа. У ньому вказано, що “результати дисертаційного дослідження реалізовані в практичній діяльності”:

• Громадської організації “Всеукраїнська Асамблея докторів наук з державного управління”;

• Міжрегіональної Академії управління персоналом;

• Комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності;

• Офісу Генерального прокурора.

Захист дисертації запланований на 26 квітня 2021 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України. З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості.

За даними “ЧЕСНО”, якщо Ілля Кива захиститься, то отримуватиме надбавку 15% посадового окладу (згідно із розпорядженням голови Верховної Ради від 14 січня 2020 року “Про оплату праці народних депутатів України”).

Як зазначають у “ЧЕСНО”, Ілля Кива є ініціатором 22 проєктів законів і 11 проєктів постанов.

Чинними актами стали три ініціативи: два законопроєкти (№ 2256 “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення процедури внесення змін” і № 2456 “Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо здійснення кримінального провадження в суді першої інстанції колегією суддів”), співініціаторами яких є також інші члени правоохоронного комітету, та постанова “Про висловлення недовіри генпрокурору Руслану Рябошапці”.