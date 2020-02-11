Слідчі Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в місті Хмельницькому, провели обшуки на митних постах Подільської та Поліської митниці Держмитслужби за фактом зловживання владою та службовим становищем.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

За попередньою інформацією, за сприяння працівників митниці протягом 2017-2019 років на митну територію України з ЄС ввезли понад 50 транспортних засобів і запасних частин до них за заниженими митними платежами.

Як повідомляється, сума завданих державі збитків становить понад мільйон гривень.

Фото: ДБР

Справу відкрили за ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 3 до 6 років.