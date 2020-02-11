Про це повідомляє пресслужба ДБР.
За попередньою інформацією, за сприяння працівників митниці протягом 2017-2019 років на митну територію України з ЄС ввезли понад 50 транспортних засобів і запасних частин до них за заниженими митними платежами.
Як повідомляється, сума завданих державі збитків становить понад мільйон гривень.
Фото: ДБР
Справу відкрили за ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 3 до 6 років.
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