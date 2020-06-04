Про це повідомили на сайті Міністерства внутрішніх справ.
У повідомленні сказано, що в рамках ослаблення карантинних обмежень з 1 червня в країні дозволено відвідувати пляжі і купатися в водоймах.
Тому було прийнято рішення посилити патрулювання пляжів і зон відпочинку на узбережжі Азовського моря. Зокрема, цим будуть займатися 12 бригад оперативного призначення. Вони стежитимуть за дотриманням рекомендацій на узбережжі в Маріуполі, а також в декількох курортних населених пунктах: Мелекине, Білосарайська Коса і Ялта.
“Із потеплінням кількість відпочивальників на пляжах збільшується. Запрацювали заклади харчування, готелі та спортивні майданчики у прибережних районах. У зв’язку з цим, такі місця були підсилені пішими нарядами, а також автопатрулями Нацгвардії у взаємодії із Нацполіцією”, – зазначили у відомстві.
Патрулювати Азовське узбережжя планують до закінчення курортного сезону.
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