Під час сутичок з правоохоронцями на Алеї Небесної Сотні, де встановили інсталяцію радянського стилю, затримали вісьмох представників “Національного корпусу”.

Про це повідомив перший заступник керівника центрального штабу політичної партії “Національний Корпус” Владислав Соболевський у коментарі #Буквам.

За його словами, правоохоронці застосовували проти затриманих фізичну силу. Одного з них серйозно поранили. Спочатку медики підозрювали, що це перелом, але діагностували вивих плеча.

“Перше – їх били в автобусі. Бив оцей “беркут”, який зараз охороняє Печерський райвідділок. Навіщо це робили? Ну, мабуть, “беркут” займає трохи іншу позицію, не проукраїнську… Ви всі бачили відео, як прямо в автобусі б’ють одного із затриманих. Знято побої, адвокат працює. Друге – їх відпустили через три години після затримання. Не інкримінують їм взагалі нічого. В мене тоді відразу питання: навіщо затримували? Навіщо людей били в автобусі? Вони чинили опір? Чи, можливо, це страшні злочинці? Чи це така кара всім, хто має проукраїнську позицію?”, – заявив Соболевський.

Він додав, що чекає на результати службового розслідування й оцінки дій правоохоронців.

Перший заступник керівника центрального штабу політичної партії "Національний Корпус" Владислав Соболевський про ситуацію з затриманням людей, які вийшли проти "совка" на Алеї Героїв Небесної Сотні у столиці. pic.twitter.com/rX9biqw3T6 — Букви (@Bykvu) August 17, 2021

Довідка. “Беркут” – це український спецпідрозділ, який вчиняв злочини проти учасників Революції Гідності, після якої був розформований. Деякі його бійці повернули собі можливість працювати у правоохоронних органах й досі перебувають у складі спецпідрозділів МВС.

Нагадаємо, що сьогодні зранку у центрі столиці біля Майдану Незалежності кияни помітили “святкові” декорації у стилі Радянського Союзу. Ця інсталяція затуляла собою портрети загиблих героїв Майдану.

У соцмережах люди неабияк обурилися такому “креативу” організаторів святкування Дня Незалежності.

Пізніше депутат Київської міської ради від “Європейської Солідарності” Олександр Погребиський, який прибув на вулицю Інститутську, викликав слідчо-оперативну групу Національної поліції задля того, щоб встановити, чи є дозвільні документи на “совкові” декорації. Проте поліція і досі не встановила, чи є на дану інсталяцію дозвільні документи.

У Національному Музеї Революції Гідності заявили, що про облаштування інсталяції в радянському стилі на Алеї Небесної Сотні їх попереджали, але не уточнили, якою вона буде.

Раніше повідомляли, що міська влада Києва не видавала дозволу на встановлення декорацій у радянському стилі на Алеї Героїв Небесної Сотні.

Столичні правоохоронці з’ясовують обставини встановлення та демонтажу інсталяції у радянському стилі на Алеї Героїв Небесної сотні.

Правоохоронці у службовому автобусі побили одного представника “Національного корпусу”, який допомагав демонтувати “совкову” інсталяцію на вул. Інститутській, що поряд із Майданом Незалежності.

З’явилось відео побиття поліціянтами одного з затриманих після демонтажу радянської інсталяції на Алеї Героїв Небесної Сотні.@MVS_UA, @NPU_GOV_UA, це вже реформи, чи ще потрібно зачекати? 📹: Олександр Коломієць | Facebook pic.twitter.com/3lIgYIyr7O — Букви (@Bykvu) August 17, 2021