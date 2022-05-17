Про це йдеться у повідомленні генеральної прокурорки України Ірини Венедіктової.

За її даними, одним із тих, хто ґвалтував українок, є 20-річний Булат Фассахов – радіотелефоніст гаубичного артилерійського дивізіону 30-ої окремої мотострілецької бригади 2-ї гвардійської загальновійськової армії Центрального військового округу ЗС РФ.

Фото: facebook.com/VenediktovaIryna

Його причетність до злочину викрила київська прокуратура спільно зі Службою безпеки України. Булату Фассахову вже повідомлено підозру про порушення законів та звичаїв війни.

Венедіктова наголосила, що у правоохоронців достатньо доказів вини Фассахова. Зокрема у березні 2022 року він, разом зі своїм співслужбовцем, увірвались до приватного будинку одного із сіл у Броварському районі.

Фассахов наказав спільнику закрити у підвалі всіх мешканців будинку, окрім однієї жінки. Залякуючи залишену жінку зброєю та розправою над рідними, російський армієць зґвалтував її.

Вже через декілька днів Булат Фассахов знову зґвалтував українку. Разом з трьома окупантами вони зайшли до іншого приватного будинку. З нього вони вивели всіх, окрім однієї жінки, яку ґвалтували по черзі та погрожували їй вбивством.