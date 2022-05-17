Про це йдеться у повідомленні генеральної прокурорки України Ірини Венедіктової.
За її даними, одним із тих, хто ґвалтував українок, є 20-річний Булат Фассахов – радіотелефоніст гаубичного артилерійського дивізіону 30-ої окремої мотострілецької бригади 2-ї гвардійської загальновійськової армії Центрального військового округу ЗС РФ.
Його причетність до злочину викрила київська прокуратура спільно зі Службою безпеки України. Булату Фассахову вже повідомлено підозру про порушення законів та звичаїв війни.
Венедіктова наголосила, що у правоохоронців достатньо доказів вини Фассахова. Зокрема у березні 2022 року він, разом зі своїм співслужбовцем, увірвались до приватного будинку одного із сіл у Броварському районі.
Фассахов наказав спільнику закрити у підвалі всіх мешканців будинку, окрім однієї жінки. Залякуючи залишену жінку зброєю та розправою над рідними, російський армієць зґвалтував її.
Вже через декілька днів Булат Фассахов знову зґвалтував українку. Разом з трьома окупантами вони зайшли до іншого приватного будинку. З нього вони вивели всіх, окрім однієї жінки, яку ґвалтували по черзі та погрожували їй вбивством.
- Нагадаємо, журналіст та кореспондент телевізійної програми журналістських розслідувань “Слідство.Інфо” Дмитро Реплянчук повідомив про те, що вдалося ідентифікувати понад 50 російських військових, які вчиняли злочини щодо мирних українців під час окупації окремих населених пунктів Київщини.
- Раніше правоохоронні органи України висунули підозру російському окупанту у зґвалтуванні громадянки України, котра мешкає у Броварському районі Київської області.