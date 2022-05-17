Українські правоохоронці ідентифікували вже другого російського окупанта, який ґвалтував жінок під час тимчасової окупації окремих населених пунктів Київської області.

Про це йдеться у повідомленні генеральної прокурорки України Ірини Венедіктової.

За її даними, одним із тих, хто ґвалтував українок, є 20-річний Булат Фассахов – радіотелефоніст гаубичного артилерійського дивізіону 30-ої окремої мотострілецької бригади 2-ї гвардійської загальновійськової армії Центрального військового округу ЗС РФ.

Його причетність до злочину викрила київська прокуратура спільно зі Службою безпеки України. Булату Фассахову вже повідомлено підозру про порушення законів та звичаїв війни.

Венедіктова наголосила, що у правоохоронців достатньо доказів вини Фассахова. Зокрема у березні 2022 року він, разом зі своїм співслужбовцем, увірвались до приватного будинку одного із сіл у Броварському районі.

Фассахов наказав спільнику закрити у підвалі всіх мешканців будинку, окрім однієї жінки. Залякуючи залишену жінку зброєю та розправою над рідними, російський армієць зґвалтував її.

Вже через декілька днів Булат Фассахов знову зґвалтував українку. Разом з трьома окупантами вони зайшли до іншого приватного будинку. З нього вони вивели всіх, окрім однієї жінки, яку ґвалтували по черзі та погрожували їй вбивством.