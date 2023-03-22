Слідчі Національної поліції України оголосили про підозру військовослужбовцю РФ у розстрілі волонтера під час окупації Київщини у березні минулого року.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

2 березня 2022 року військовослужбовці РФ розстріляли автомобіль, за кермом якого перебував 47-річний волонтер. Чоловік віз продукти багатодітній сім’ї, коли потрапив під ворожий вогонь. Він отримав поранення, а потім окупанти дістали його із салону і вистрілили йому в голову.

Аби приховати злочин, окупанти сховали тіло загиблого у каналізаційному колодязі.

У ході досудового розслідування встановлено, що після вбивства цивільного окупанти обшукали його автомобіль та забрали продукти і мобільний телефон вбитого. Загарбники навіть перевірили документи, які були в кишені вбитого.

“Військовослужбовці РФ відвезли тіло за пів кілометра від місця злочину та кинули його в каналізаційний колодязь. Через годину – під час обходу домівок місцевих та перевірки документів – вони виявили сім’ю із прізвищем вбитого і повідомили рідним про вбивство чоловіка”, – заявили правоохоронці.

Дружина загиблого пригадує, що вона чула постріли неподалік від їхнього помешкання:

“Я чула, як вони стріляли, сміялися. Вже потім з’ясувалося, що саме в цей час вони розважалися, розстрілюючи мого чоловіка. Ми шукали його тіло шість місяців. Скільки шукали, стільки сподівалися, що знайдемо. Його телефон три рази з’являвся в мережі. Я йому постійно намагалася додзвонитися. Я й досі не видаляю номер його телефону”, – розповіла вона.

Начальник слідчого управління поліції в АР Крим та м. Севастополі Олександр Климовський повідомив, що у березні 2022 року одна батальйонна тактична група окремої 5-ї танкової бригади дислокувалася в с. Березівка.

Олександр Климовський повідомив, що наразі переважна більшість особового складу батальйонної її тактичної групи окремої 5-ї танкової бригади вже ідентифікована.

Відтак сім’я вбитого волонтера та свідки впізнали на фото військових РФ, які застрелили чоловіка.

Поліціянти зібрали доказову базу причетності російського військового до вбивства цивільного. За погодженням з Офісом Генерального прокурора 27-річному окупанту оголошено про підозру. Йому загрожує довічне позбавлення волі.

Слідчі дії щодо встановлення інших військових РФ, які брали участь у розстрілі волонтера, тривають.