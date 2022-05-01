Про це сповістила генеральна прокурорка Ірина Венедіктова в етері національного телемарафону.
Як зазначила Венедіктова, близько 600 з них “вищого рівня” – тобто військове керівництво, політики та пропагандисти. При цьому правоохоронці вже розпочали процес притягнення до відповідальності та ідентифікації конкретних злочинців.
“У звільнених від окупації Київській, Сумській, Чернігівській областях ми вже починаємо процес притягнення до відповідальності. По Київщині – це 15 осіб, яких ми притягаємо за катування, зґвалтування, мародерство. Почали також притягнення до відповідальності за захоплення ЧАЕС”, – зазначила Венедіктова.
При цьому вона зауважила, що є два шляхи притягнення до відповідальності воєнних злочинців – очний і заочний. Тому ніхто її уникне.
“Коли вони фізично тут перебувають і вони військовополонені, а в нас є всі докази, що вони не просто учасники військових подій, а воєнні злочинці, бо вони вбивали чи ґвалтували цивільних – тоді це розглядатиметься в українському суді. Якщо ці люди продовжують десь воювати чи, можливо, вже вбиті або повернулися на ротацію до рф – це не означає, що ми їх не притягатимемо до відповідальності заочно”, – констатувала очільниця Генпрокуратури.
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