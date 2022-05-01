Українські правоохоронці порушили вже 9 тисяч 158 кримінальних проваджень щодо воєнних злочинів, які вчинили росіяни під час повномасштабного вторгнення.

Про це сповістила генеральна прокурорка Ірина Венедіктова в етері національного телемарафону.

Як зазначила Венедіктова, близько 600 з них “вищого рівня” – тобто військове керівництво, політики та пропагандисти. При цьому правоохоронці вже розпочали процес притягнення до відповідальності та ідентифікації конкретних злочинців.

“У звільнених від окупації Київській, Сумській, Чернігівській областях ми вже починаємо процес притягнення до відповідальності. По Київщині – це 15 осіб, яких ми притягаємо за катування, зґвалтування, мародерство. Почали також притягнення до відповідальності за захоплення ЧАЕС”, – зазначила Венедіктова.

При цьому вона зауважила, що є два шляхи притягнення до відповідальності воєнних злочинців – очний і заочний. Тому ніхто її уникне.