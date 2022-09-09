Співробітники правоохоронних органів розпочали фільтраційні заходи та слідчі дії у звільненій від російських загарбників Балаклії Харківської області.

Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань.

Після звільнення Збройними силами України міста Балаклія Харківської області правоохоронці розпочали у населеному пункті фільтраційні заходи та слідчі дії. Мета заходів – унеможливлення підривної діяльності росіян та колаборантів.

Співробітники Державного бюро розслідувань спільно з іншими правоохоронцями зараз ретельно відпрацьовують інформацію щодо осіб, які під час тимчасової окупації співпрацювали з російськими загарбниками, а також перевіряють тих, хто може становити загрозу національній безпеці.

Варто зазначити, що вже декілька днів поспіль воїни ЗСУ проводять контрнаступ у Харківській області. Напередодні у Генеральному штабі Збройних сил України повідомили про звільнення 20 населених пунктів у Харківській області, які були окуповані росіянами.

ЗСУ змогли вклинитися в оборону окупантів на глибину до 50 кілометрів. У низці населених пунктів тривають фільтраційні дії.

Заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ бригадний генерал Олексій Громов не уточнив, які саме населені пункти звільнено. Інформацію нададуть пізніше.

Він додав, що загальна площа територій, повернутих під контроль України, становить понад 700 квадратних кілометрів. Йдеться про визволення частин країни на Харківському та Південнобузькому напрямках.